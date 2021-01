Boadu en Stengs drijven AZ-icoon tot razernij: ‘Vertel ze keiharde waarheid!’

Woensdag, 20 januari 2021 om 08:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:30

Kees Kist is zeer ontevreden over het seizoen dat Myron Boadu doormaakt. De voormalig winnaar van de Gouden Schoen, die zelf als speler een verleden heeft in Alkmaar, vindt dat de huidige aanvalsleider van de huidige nummer vijf in de Eredivisie veel meer moet laten zien tijdens wedstrijden. "Ik vind dat hij er gewoon anders in moet staan", zo velt de rapporteur van De Telegraaf een duidelijk en hard oordeel.

"Myron moet meer karakter gaan tonen, meer die lef en gif tonen", geeft de verontruste topscorer aller tijden van AZ mee aan de pas twintigjarige Boadu. "Dat fanatisme zit er niet in. Hij móét veel scherper zijn. Ik erger me aan zijn laconieke houding. Dan denk ik: Verdomme jongen, ga d’r nou eens voor. Je weet waar de bal komt, want dat hoor je te weten als spits. En dan ben je er toch niet. Hoe kan dat nou?", vraagt Kist zich hardop af. Boadu kwam tot dusver tot slechts 4 doelpunten in 21 wedstrijden in de Eredivisie en in Europees verband in deze jaargang. Desondanks houdt hij het vertrouwen van interim-trainer Pascal Jansen.

Kist snapt werkelijk niet waarom Boadu zo ondermaats presteert dit seizoen. "Gek word ik ervan. Je hoort alleen maar van ’Boadu dit, Boadu dat’. Dan denk ik: toon eerst maar eens wat karakter en weerbaarheid", vervolgt de topschutter van weleer zijn tirade. Kist is vanwege zijn verleden in Alkmaar nog steeds nauw betrokken bij AZ. "Het gaat me dus aan het hart als iets niet goed gaat. Ik zou wel eens met Myron een kop koffie willen drinken, met Calvin Stengs erbij. En dan ga ik ze keihard de waarheid vertellen! Hoe ik er als spits over denk", aldus de oud-topscorer van de Eredivisie.

In de optiek van Kist moet Jansen veel harder optreden tegen spelers als Boadu en Stengs. "Als je het over Stengs of Boadu hebt, dan moet dat met een fluwelen handschoen. Hoezo, kom niet aan die gasten? Je moet ze erbij trekken! Het is zo jammer. Ze kunnen vreselijk goed voetballen, hebben alles wat een voetballer moet hebben, behalve die instelling. Dat zou ik willen bijschaven", zo besluit de teleurgestelde Kist. AZ is in voorbereiding op het thuisduel met Ajax van woensdagavond in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker.