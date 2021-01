‘Roger Schmidt ging mee met Madueke, dat had hij nooit moeten doen’

Valentijn Driessen zegt niet te begrijpen dat Roger Schmidt niet direct ingreep toen Noni Madueke aangaf last te hebben van een hamstringblessure. De aanvaller van PSV raakte in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-0 winst) zaterdagavond al snel geblesseerd en moest na een kwart wedstrijd geblesseerd naar de kant. Donyell Malen, die aanvankelijk rust kreeg van Schmidt, moest daardoor al snel van de bank.

PSV had allesbehalve een simpele avond tegen RKC, maar kwam uit een schitterende vrije trap van Eran Zahavi op slag van rust wel op voorsprong. Daarvoor moest Schmidt dus al noodgedwongen wisselen met Madueke. “Je zag hem (Madueke, red.) duidelijk naar de hamstring grijpen, dan moet je hem eraf halen”, was het oordeel van de chef voetbal van De Telegraaf. “Het gebeurde vlak voor zijn neus, voor de dug-out. Madueke zei dat hij door kon en Schmidt ging daarin mee. Dat had hij natuurlijk nooit moeten doen.”

Driessen refereerde bij zijn woorden aan een eerder blessuregeval bij PSV. “Mark van Bommel heeft dat ook ooit gedaan met Steven Bergwijn. Die stond vervolgens zes weken aan de kant”, weet Driessen nog. Van Bommel liet Bergwijn in oktober 2019 een Europa League-wedstrijd tegen LASK strompelend uitspelen, ondanks dat de aanvaller in de slotfase pijn in zijn hamstring voelde. Het duurde niet zes weken, maar exact een maand voordat de aanvaller weer in actie kwam.

“Het is afwachten hoe lang hij aan de kant staat", zegt Driessen over Madueke. "Schmidt heeft altijd de mond vol over fitheid en conditie, maar hier had hij moeten ingrijpen. Die jongen is achttien jaar. Nu is het maar afwachten hoelang het gaat duren. Hij is toch de meest productieve speler bij PSV qua assists en doelpunten.” Er was, niet voor het eerst dit seizoen, weer veel te doen om het wisselbeleid van Schmidt, die Malen op de bank liet beginnen tegen RKC. “Als je Malen zag spelen de tweede helft, totaal ongeïnteresseerd liep hij erbij”, viel Driessen op. “Het lijkt erop dat de spelers toch ook veel moeite hebben met het hele wisselbeleid. Je wilt als voetballer iedere wedstrijd spelen.”