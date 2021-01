Derksen: 'Hoe kan zo'n man in godsnaam 1,4 miljoen per jaar verdienen?'

Vrijdag, 22 januari 2021 om 22:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:17

Johan Derksen heeft met verbazing kennisgenomen van de verhuurperiode van Luciano Narsingh bij FC Twente. Vrijdag werd bekend dat Feyenoord de dertigjarige aanvaller de rest van het seizoen uitleent aan de Tukkers, maar Derksen vraagt zich vooral af hoe het zit met de financiële voorwaarden. "Weet je waar ik benieuwd naar ben: hoe zou FC Twente dat doen met dat salaris van hem, van 1,4 miljoen euro?", aldus Derksen in Veronica Inside.

Derksen zet meer vraagtekens bij de huurdeal. "En waarom neemt Twente hem?", aldus de analist in het praatprogramma. "Want hij heeft overal waar hij gezeten heeft bewezen dat hij het niet waarmaakt. Ik vond hem bij PSV vroeger ook al niks. In Engeland (bij Swansea City, red.) heeft hij het niet gemaakt, bij Feyenoord niet. Hoe kan zo'n man in godsnaam 1,4 miljoen euro verdienen?"

René van der Gijp is het met Derksen eens. "Bizar dat je hem dat geeft voor twee jaar. Die heeft de laatste vier jaar geen goede wedstrijd gespeeld." Wilfred Genee voegt toe dat Narsingh transfervrij overgenomen werd van Swansea City en dat daarom budget was voor een hoog salaris. "Dan zal Feyenoord een deel van het salaris blijven betalen waarschijnlijk", zegt Derksen daarop nog.

Ook Marcos Senesi, centrumverdediger van Feyenoord, passeert de revue in de talkshow. "Die verhalen over die Senesi, vind ik leuk, tegen Ajax (1-0 verlies) na de rust was hij goed, maar voor de rest is het ook geen geweldenaar, hoor", zegt Valentijn Driessen. Ook Derksen is niet overtuigd van Senesi. "Henk Timmer is zijn makelaar, die pusht hem steeds, maar het is een heel normaal centraal verdedigertje, hoor, niks bijzonders. Kijk: hij heeft een Italiaans paspoort, waardoor hij makkelijk te verkopen is. Het is geen speler die opschuift naar het middenveld en mee gaat voetballen."

Dat laatste was ook Van der Gijp opgevallen. "Hij levert veel ballen in, hij levert veel ballen in!", aldus de oud-rechtsbuiten. "Ook naar waar helemaal geen Feyenoorder staat. Heel vaak dat ik denk: wat ben je nou aan het doen, joh."