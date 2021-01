Koeman probeert presidentskandidaten te overtuigen van één speler

Woensdag, 20 januari 2021 om 20:27 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:33

Ronald Koeman is woensdagavond in gesprek gegaan met de drie overgebleven presidentskandidaten van Barcelona. De trainer, die werd vergezeld door interim-president Carlos Tusquets en assistent-trainer Henrik Larsson, heeft volgens COPE onder meer gesproken over de transferplannen van presidentskandidaten Joan Laporta, Victor Font en Toni Freixa. De naam van Eric García kwam ter sprake, zo klinkt het.

Koeman zou de presidentskandidaten op het hart hebben gedrukt om mee te werken aan de komst van García na het lopende seizoen. Hij benadrukte het belang van defensieve versterking en ziet in de twintigjarige stopper van Manchester City de ideale kandidaat. Barcelona jaagt al maandenlang op García, die zijn jeugdopleiding grotendeels genoot bij de grootmacht uit LaLiga. In 2017 verkaste hij naar Manchester City, waarvoor García inmiddels zestien competitieduels speelde. Door kwam hij dit seizoen tot slechts drie optredens in de Premier League.

Eerder deze maand schreef Mundo Deportivo dat García deze maand al voor vijf miljoen euro zou kunnen terugkeren bij Barcelona. De sportkrant meldde dat alle presidentskandidaten daar hun goedkeuring voor hadden gegeven. COPE gaat echter uit van een overstap na dit seizoen; dat zou op transfervrije basis gebeuren, want García beschikt over een aflopend contract en is ondanks aanbiedingen van Manchester City niet van plan om bij te tekenen. Ook transfermarktexpert Fabrizio Romano gaat uit van een overstap na het seizoen 2020/21.

In het gesprek van woensdagavond is ook vastgesteld dat 7 maart blijft staan als datum voor verkiezing voor een nieuwe president. Laporta, Font en Freixa gingen daar in het gesprek met interim-president Tusquets allemaal mee akkoord. De verkiezing zou eigenlijk deze maand al plaatsvinden, maar werd uitgesteld om alle leden van de club de mogelijkheid te geven om per post te stemmen. Regionale coronarestricties en persoonlijke gezondheidszorgen maken het niet voor alle leden mogelijk om fysiek in hun stem uit te brengen.