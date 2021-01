‘Tegen Ajax was hij écht top, de beste man van het veld’

Woensdag, 20 januari 2021 om 12:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:54

David Endt is zeer te spreken over de ontwikkeling van Marcos Senesi bij Feyenoord, zo verklaart de kenner van het Zuid-Amerikaanse voetbal in gesprek met verslaggever Kalum van Oudheusden van DAZN. Endt vond de centrumverdediger zelfs de beste speler van Feyenoord in de met 1-0 verloren Klassieker tegen Ajax van afgelopen zondag. Daarnaast is oud-speler Regi Blinker gelukkig met de komst van Lucas Pratto, die in De Kuip de concurrentiestrijd aangaat met Nicolai Jörgensen.