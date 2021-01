Barcelona grijpt naast Super Cup; rood voor Lionel Messi

Zondag, 17 januari 2021 om 23:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:39

Niet Barcelona maar Athletic Club heeft zondagavond de Spaanse Super Cup opgeëist. Het team van trainer Ronald Koeman leek in de reguliere speeltijd van de eindstrijd tegen Athletic Club een 2-1 voorsprong over de streep te trekken, maar een late gelijkmaker zorgde voor een verlenging in La Cartuja in Sevilla. Een wonderschoon doelpunt van Iñaki Williams bezorgde Athletic uiteindelijk de eerste prijs in ruim vijf jaar tijd: 2-3. In augustus 2015 wonnen de Basken ten koste van Barcelona eveneens de Spaanse Super Cup (1-1 en 4-0).

Het venijn in de eerste helft zat in de staart, toen het rustsignaal in zicht kwam. Athletic, dat donderdagavond in de halve finale met Real Madrid afrekende, slaagde erin om Barcelona van het eigen zestienmetergebied weg te houden en het team van Koeman oogde ongemakkelijk in de eerste helft, ondanks dik zestig procent balbezit. In aanvallend opzicht slaagden de Basken er echter niet in om voor groot gevaar te zorgen. In de eerste veertig minuten was een schot van Ander Capa de meest noemenswaardige poging. Marc-André ter Stegen was attent en veranderde het krachtige schot van richting.

1-0 Griezmann...en 1-1 Marcos!!???? Prachtige Barça-aanval afgerond door de Fransman ...maar vanaf de aftrap ook meteen de 1-1 van de Basken!! De SuperCopa Finale ontbrandt vlak voor rust#ZiggoSport #SupercopaDeEspana #ATHBAR pic.twitter.com/9LfbZI6hXm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 17, 2021

Barcelona, met Frenkie de Jong, Sergiño Dest en de teruggekeerde Lionel Messi in de basis, brak het duel na veertig minuten open en de vertrouwde connectie tussen Jordi Alba en Lionel Messi stond aan de basis van de openingstreffer. De aanvaller raakte de pass van de linksback weliswaar niet goed, maar de bal kwam daardoor wel ideaal voor de voeten van Griezmann te liggen. Unai Simón was kansloos op de lage inzet van dichtbij: 1-0. De vreugde van de Catalanen was van korte duur. Eén minuut later behield Iñaki Williams goed het overzicht en hij verstuurde een ingenieuze pass richting de verste paal, waar Óscar de Marcos volledig aan de aandacht van Jordi Alba was ontsnapt en subtiel afrondde: 1-1.

Dest, die de halve finale tegen Real Sociedad had gemist wegens blessureleed, bleef in de rust in de kleedkamer achter en werd vervangen door Óscar Mingueza. Na iets meer dan tien minuten spelen in de tweede helft dacht Athletic op 1-2 te komen toen Raúl García uit een vrije trap van Iker Muniain de bal achter Ter Stegen kopte. De VAR constateerde echter nipt buitenspel en dus bleef het 1-1. De ploegen van Koeman en Marcelino bleven aan elkaar gewaagd, met Pedri die ietwat meer in het spel voorkwam en een schot van Williams dat maar rakelings langs het doel van Barcelona ging.

Griezmann tekende veertien minuten voor tijd voor de 2-1. Na een uitstekende actie tussen Ousmane Dembélé en Jordi Alba op links zette de back laag voor en het was de Fransman die het leer voor een tweede keer behendig achter Simón werkte. Daar leek Athletic niet meer van terug te hebben. Simón voorkwam zelfs dat De Jong het duel in het slot kon gooien. Dat bleek uiteindelijk een bijzonder cruciale redding. Na een vrije trap van Muniain tekende Asier Villalibre van dichtbij voor de 2-2 en bleek een verlenging noodzakelijk.

EERSTE RODE KAART OOIT VAN LIONEL MESSI VOOR BARCELONA. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 17 januari 2021

Athletic sloeg na enkele minuten in de verlenging reeds toe. Een schitterende inzet van Williams in de rechterbovenhoek was onhoudbaar voor Ter Stegen: 2-3. Daar had Barcelona niet van terug. Koeman bracht met Riqui Puig en Trincao nog vers bloed binnen de lijnen, maar de Catalanen konden uitgerekend in de finale van de Spaanse Super Cup niet de eerste nederlaag in ruim een maand tijd voorkomen. In de uiterste slotfase deelde Messi ook nog een dreun uit aan Villalibre en kreeg hij zijn eerste rode kaart ooit in dienst van Barcelona, na 753 duels.