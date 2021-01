Advocaat: ‘Als je tegen Ajax zó dominant kan spelen, dan doe je het goed’

Zondag, 17 januari 2021 om 19:12 • Yanick Vos • Laatste update: 19:15

Feyenoord ging zondagavond met 1-0 onderuit in De Klassieker door een doelpunt van Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch. Met name in de tweede helft kreeg het team van trainer Dick Advocaat genoeg kansen om een punt uit het vuur te slepen. De bezoekers slaagden er echter niet in om André Onana te passeren. “We vergeten onszelf gewoon te belonen”, zei een teleurgestelde aanvoerder Steven Berghuis na afloop tegenover ESPN. Advocaat is net als zijn captain van mening dat Feyenoord meer had verdiend.

Ajax kwam na 22 minuten spelen verdiend op voorsprong door een doelpunt van Gravenberch. Naar mate de wedstrijd vorderde kwamen de bezoekers beter in de wedstrijd. “Ik denk dat we heel goed gespeeld hebben, op de eerste twintig minuten na”, aldus Berghuis. “We hebben daarna de schroom van ons afgegooid. Dat was het verschil. We hadden afgesproken compact in te zakken. De 1-0 was verdiend, maar daarna laat je het los en ga je er gewoon voor.” Die speelwijze pakte beter uit voor Feyenoord, zag Berghuis. “Zeker in de tweede helft hebben we Ajax niet in hun kracht laten komen. Maar je vergeet jezelf te belonen. Ik miste zelf ook twee grote kansen. Die moeten erin. Daar baal ik van.”

Advocaat sluit zich bij de woorden van Berghuis aan. Ook de trainer van dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan. Met name in de slotfase was Feyenoord dicht bij de gelijkmaker; Leroy Fer stuitte op Onana, Luis Sinisterra raakte de lat. “We hebben natuurlijk flink wat kansen gehad. Net niet, net op de lat... We hadden natuurlijk wel meer verdiend dan dit”, aldus de 73-jarige trainer. Ondanks de nederlaag verlaat Advocaat de Johan Cruijff ArenA met een trots gevoel. “Het elftal heeft als team uitstekend gespeeld. Als je tegen een goede ploeg als Ajax zó dominant kan spelen, dan doe je het goed.”

Dat Feyenoord in de tweede helft de bovenliggende partij was, verbaast Advocaat niet. “Nee, anders sta je niet zo hoog op de ranglijst. Na de openingsgoal waren wij de dominante partij”, aldus de trainer, die wel kritisch is op de manier waarop het tegendoelpunt tot stand kwam. “Bij die goal liepen we terug, dat was niet goed. Maar we werden zeker niet overklast.” Door de nederlaag ziet Feyenoord Ajax weglopen op de ranglijst. De Amsterdammers hebben nu een voorsprong van zes punten op de nummer vier van de Eredivisie.