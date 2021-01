Drommel niet verrast door zoveelste vraag over spelen in Amsterdam

Vrijdag, 15 januari 2021 om 09:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:48

Joël Drommel is waarschijnlijk bezig aan zijn laatste maanden in dienst van FC Twente. De inmiddels 24-jarige doelman verklaarde na de 1-3 nederlaag tegen Ajax van donderdagavond dat hij klaar is voor de stap hogerop. De verslaggever van Voetbal International bracht Drommel gelijk maar in verband met Ajax, als mogelijke opvolger van André Onana.

"En dan krijg jij deze week weer de vraag gesteld: 'Ga je ooit spelen in Amsterdam?'", zo kreeg Drommel voor de voeten geworpen. "Dat hoor je steeds vaker natuurlijk", antwoordde de sluitpost van FC Twente. "Maar ik wil gewoon zeggen dat ik bij FC Twente ben en ik wil alle focus gewoon nog houden. Na dit seizoen gaan we zien wat er gaat gebeuren." Op de vraag of hij denkt dat dit zijn laatste seizoen is in Enschede, was Drommel duidelijk. "Ja, als ik heel eerlijk ben denk ik dat wel. Maar je weet nooit hoe de voetballerij gaat. Ik heb het heel erg naar mijn zin hier en heb echt liefde voor deze club. Ik heb het ook hartstikke leuk met de jongens hier. We hopen dat we nog een goede tweede seizoenshelft gaan draaien."

Onana lovend over bij Ajax genoemde doelman: ‘Een hele goede keeper’

De doelman van Ajax is complimenteus richting een mogelijke opvolger. Lees artikel

Over zijn ambities op clubniveau was Drommel eveneens helder. "Je bent natuurlijk 24 jaar en je wilt ook hogerop of naar een andere club. Dit is mijn zevende seizoen bij FC Twente. Je hebt ambities en dan wil je verder." De keeper weet niet hij of hij een stap hogerop echt verdient. "Dat mag jij zeggen", zo zei hij in het vraaggesprek met Voetbal International. "Je werkt al jaren keihard en de laatste jaren word je natuurlijk steeds stabieler en steeds meer ervaren. Dan verdien je misschien wel een stap verder", aldus Drommel, wiens contract bij FC Twente doorloopt tot aankomende zomer. De Tukkers hebben overigens wel de optie om de verbintenis met een seizoen te verlengen.

Drommel keek ook nog even terug op de turbulente slotfase tegen Ajax. FC Twente kwam in de 84ste minuut eindelijk op gelijke hoogte, maar stond na afloop toch met lege handen. Klaas-Jan Huntelaar wist hem als invaller tweemaal te passeren. "Ja, dat is niet leuk", verzuchtte de Twente-doelman. "Hij komt erin en scoort twee keer. Voor een keeper en Twente zijnde is dat heel zuur. Je hoopt natuurlijk dat je nog een puntje pakt hier, maar hij mag twee keer scoren."