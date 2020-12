Onana lovend over bij Ajax genoemde doelman: ‘Een hele goede keeper’

Joël Drommel is dit seizoen één van de uitblinkers bij het goed presterende FC Twente en de goede vorm van de doelman resulteerde vorige maand zelfs in een oproep voor het Nederlands elftal. André Onana, die zaterdagavond met Ajax op eigen veld aantreedt tegen de Tukkers, is onder de indruk van zijn collega bij FC Twente. Drommel werd onlangs door Hans Kraay junior bij FOX Sports al genoemd als mogelijke opvolger van Onana in de Johan Cruijff ArenA.

Onana is onder de indruk van de knappe vijfde plaats van FC Twente in de Eredivisie. "Ze doen het echt goed en hebben een hele goede keeper. Dat wordt leuk om tegen hem te spelen", zo verklaart de sluitpost uit Kameroen vrijdag in een interview op de website van Ajax. Onana benadrukt overigens wel dat Ajax zaterdagavond gewoon van eigen kracht moet uitgaan. "Aan de andere kant moeten we niet teveel denken aan de tegenstander. Ik denk dat we beter zijn en dat moeten we laten zien."

Naam van Nederlandse opvolger voor Onana genoemd bij FOX Sports

Volgens Hans Kraay junior speelt de toekomstige doelman van Ajax al in de Eredivisie. Lees artikel

Het is zaak voor Ajax om weer te winnen, nadat er afgelopen dinsdag nipt met 1-0 werd verloren in de groepsfase van de Champions League. Een zeldzame blunder van Onana kwam het elftal van trainer Erik ten Hag duur te staan op Anfield. "Ik verwacht dat we gaan winnen. We spelen wel tegen een zware opponent, maar we weten wat ons te doen staat", vervolgt de strijdbare Ajax-doelman. "We beseffen hoe belangrijk het is om die drie punten hier te houden. Dat wordt een mooie test, ook met het oog op de wedstrijden die gaan volgen."

In Goedemorgen Eredivisie werd zondag gesproken over de opvolging van Onana bij Ajax, mocht hij Amsterdam op korte termijn verlaten. "Dan hebben ze de volgende keeper al klaar, hè. Joël Drommel wordt de opvolger van Onana”, zo concludeerde Kraay Junior. Collega-analist Marciano Vink vroeg vervolgens wat Ajax dan moet doen met Kjell Scherpen, die ruim een jaar geleden werd overgenomen van FC Emmen. Een antwoord van Kraay junior volgde al snel: “Ik denk niet dat hij ooit de nummer één van Ajax wordt. Drommel is klaar om de opvolger van Onana te worden. Dat roep ik maar, op eigen titel.” Vink stelde dat het niet ‘in het beleid van Ajax zou passen’ als Scherpen opzij wordt geschoven. “Die is voetballend niet goed genoeg? Dat weet ik niet, hij heeft zichzelf enorm ontwikkeld."