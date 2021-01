‘Ik hoef niet per se naar Ajax, dat maak jij ervan’

Woensdag, 13 januari 2021 om 16:19 • Laatste update: 16:26

Voor Ajax staat donderdagavond een uitwedstrijd tegen FC Twente op het programma. Eerder dit seizoen slaagde de ploeg van trainer Ron Jans erin om met 1-2 te winnen in de Johan Cruijff ArenA, mede dankzij uitblinker Joël Drommel. De 24-jarige doelman werd de voorbije maanden meer dan eens gelinkt aan een overstap naar Ajax, maar benadrukt in gesprek met ESPN dat hij niet per se naar Amsterdam wil verkassen aan het einde van dit seizoen.

“Ik kwam net van het Nederlands elftal en speelde een paar prima wedstrijden, dan kom je zelf veel in de media. Maar daar ga ik goed mee om”, zo begint Drommel. Na de wedstrijd tegen Ajax begin december had de sluitpost een onderonsje met André Onana, naar wie bij king riep in de catacomben. Er wordt Drommel gevraagd of hij dan ‘de prins’ is. “Nee, ik ben Joël. Hij is een hele goede keeper, naar wie ik zeker kijk. Hij doet het fantastisch. Hoe dicht ik tegen zin niveau aan zit? Ik kan zeker nog groeien, als speler en als keeper.”

De verslaggever van ESPN stelt dat Drommel ‘na dit seizoen natuurlijk naar Ajax wil’ en refereert aan de woorden van technisch directeur Jan Streuer, die zei dat de sluitpost na deze voetbaljaargang zeker zal vertrekken bij FC Twente. De club moet alleen de optie in zijn aflopende contract nog lichten, zodat een transfersom verzekerd is. “Dat is nog niet gebeurd. We zijn nog steeds in gesprek, maar de club en ik weten allebei dat ik een stap wil maken. Ik heb ambities om hogerop te spelen en ik denk dat ik mezelf daar alleen maar meer kan ontwikkelen.”

“Ik hoef niet per se naar Ajax, dat maak jij ervan”, zo gaat Drommel verder. “Het is een goede club, maar ik sluit andere clubs zeker niet uit. Ik laat het allemaal op me afkomen en zie na het seizoen wel wat er gaat gebeuren. Ik focus me op FC Twente.” Drommel speelt sinds 2014 voor FC Twente, dat hem destijds weghaalde bij IJsselmeervogels. Voorlopig speelde de sluitpost, die zich in september voor het eerst mocht melden bij Oranje, 117 officiële wedstrijden voor de club uit Enschede.