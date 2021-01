Ronald Koeman twee duels verwijderd van eerste prijs: ‘Zo raar is het’

Dinsdag, 12 januari 2021 om 19:17 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:59

Ronald Koeman kan deze week zijn eerste prijs bij Barcelona in de wacht slepen: de Spaanse Super Cup in Andalusië. De Catalanen spelen woensdagavond in Córdoba tegen Real Sociedad; een dag later staat in Málaga het duel tussen Real Madrid en Athletic Club op het programma. De finale staat voor zondag op de rol in Sevilla. Koeman ontkent dat Barcelona de favoriet is om de finale te bereiken. “Real Sociedad is een sterke tegenstander die druk wil zetten en een trainer met zeer duidelijke ideeën heeft”, zei de Nederlander daags voor het duel in het Estadio Nuevo El Arcángel.

“In de eerste helft van de vorige wedstrijd waren we fantastisch”, doelde Koeman op de 2-1 zege op de Basken in LaLiga op 16 december. “Maar de tweede helft was anders en daarin reageerde Real Sociedad goed en bezorgden ze ons problemen. Het zal een interessante wedstrijd zijn. Beide ploegen willen voetballen. Alle vier de ploegen zullen er alles aan doen om de eerste prijs van het seizoen te winnen. Wij willen de lijn van de laatste tijd doortrekken. Qua spel hebben we vooruitgang geboekt. Het team groeit en we willen bewijzen dat we op de goede weg zijn.”

Koeman vindt de Supercopa een belangrijke prijs. “Niet de allerbelangrijkste, er zijn belangrijkere prijzen. Maar we spelen een halve finale en we gaan er vol voor. We zullen met het beste team spelen.” Barcelona verzamelde twintig punten uit de laatste acht competitieduels en de winst van de Supercopa zou een enorme boost voor los Azulgrana betekenen. In de optiek van Koeman doet dat echter niets af aan de situatie waarin de club zich momenteel bevindt. “Nee, het zou geen definitieve ommekeer zijn. Voetbal is héél raar, alles kan ook snel veranderen. Zo raar is het. We moeten daarom stap voor stap zetten”, benadrukte de oud-bondscoach van het Nederlands elftal.

“We zijn geen favoriet voor morgen. Real Sociedad is qua voetbal nog altijd een van de beste teams van LaLiga. We hebben het over vier sterke clubs. We zijn niet de favoriet. Er is geen duidelijke favoriet.” Koeman deed de voorbije weken enkele tactische omzettingen en dat sorteerde effect. “We zijn nu geconcentreerder mét bal en zónder bal. De spelers hebben veel verbeterd. De middenvelders zorgen voor meer aansluiting, maar dat hebben we ook al eerder geprobeerd. Het is een kwestie van zelfvertrouwen.” Koeman weet niet of een finale tegen aartsrivaal Real Madrid een stimulans zou zijn. “We moeten afwachten. Eerst de halve finale spelen én winnen. We zullen goed moeten spelen om te winnen.”

Het is nog onduidelijk of de presidentsverkiezingen van 24 januari kunnen plaatsvinden in verband met de coronapandemie. Duidelijk is wel dat Barcelona pas in actie kan komen op de transfermarkt als bekend is wie de nieuwe voorzitter wordt. “We moeten ons voorbereiden, maar ik ga daar niet over. Alles moet duidelijk zijn, ook de positie van de voorzitter. Ik ga alleen over de wedstrijd van morgen. De coronapandemie bemoeilijkt de verkiezingen, maar gezondheid is het allerbelangrijkste.”