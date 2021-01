Ajax zonder Sébastien Haller en mét Quincy Promes in topper tegen PSV

Zondag, 10 januari 2021 om 15:32 • Chris Meijer • Laatste update: 15:44

Sébastien Haller heeft bij Ajax nog geen basisplaats in de topper tegen PSV. De transfer van de spits van West Ham United naar Amsterdam werd vrijdag afgerond en hij verscheen toen meteen op het trainingsveld, maar volgens De Telegraaf-journalist Mike Verweij posteert trainer Erik ten Hag zondag Zakaria Labyad in de spits. Ook Quincy Promes heeft weer een basisplaats bij Ajax voor de ontmoeting met de naaste achtervolger.

Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, liet tijdens de presentatie van Haller nog weten dat hij direct inzetbaar is, maar de voor 22,5 miljoen euro overgenomen spits verschijnt dus niet in de basiself tegen PSV. Labyad lijkt de enigszins verrassende spits tegen de Eindhovenaren te zijn, al wordt er elders ook gesuggereerd dat Dusan Tadic in de punt van de aanval zou kunnen spelen. In dat geval zal Labyad de aanvallende middenvelder zijn en opereren Promes en Antony als vleugelaanvallers.

Het lijkt er nu op dat Promes de aanvallende middenvelder in het elftal van Ten Hag zal zijn. Promes speelde op 12 december voor het laatst in de basiself, in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (4-0 overwinning). Hij had dit seizoen pas in zeven van zijn totaal negentien wedstrijden een basisplaats. Verweij schrijft op Twitter dat Promes als aanvallende middenvelder zal opereren, geflankeerd door Ryan Gravenberch en Davy Klaassen.

De defensie van Ajax kent weinig verassingen, daar André Onana voor zich de vertrouwde verdediging met Noussair Mazraoui, Perr Schuurs, Daley Blind en Nicolás Tagliafico treft. Het betekent dat Sean Klaiber, in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Willem II (1-1) nog de rechtsback, weer op de reservebank plaatsneemt. Daar zitten overigens ook de van een knieblessure herstelde Mohammed Kudus en de nieuwe spits Haller.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Gravenberch, Promes, Klaassen; Antony, Labyad en Tadic.