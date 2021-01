L'Équipe heeft nieuws over Depay: ‘Het zou fijn zijn om hem met rust te laten’

Vrijdag, 8 januari 2021 om 13:16 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:16

Memphis Depay heeft op dit moment de intentie om zijn contract bij Olympique Lyon uit te dienen, zo meldt L'Équipe vrijdag. Volgens het sportblad wil Depay niet gehaast vertrekken uit Lyon en neemt hij liever de tijd om in de zomer 'de beste club' uit te zoeken. De international van Oranje zou transfervrij kunnen vertrekken na dit seizoen.

Depay wordt regelmatig in verband gebracht met Barcelona, dat er in de vorige transferperiode net niet in slaagde om de aanvaller aan te trekken en nu nog steeds interesse heeft. De club hikt aan tegen de vraagprijs, die op dit moment vijf miljoen euro zou bedragen. In de zomer zou Depay gratis de overstap naar het Camp Nou kunnen maken, al is zijn komst waarschijnlijk afhankelijk van de ontwikkelingen bij Barcelona omtrent de toekomst van Koeman en de komst van een nieuwe president.

Kijk even hoe Memphis Depay zijn tegenstander domineert op het middenveld en vervolgens scoort alsof het niets is. Deze man begint in topvorm aan 2021 ? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 6 januari 2021

Woensdag schitterde Depay nog met twee doelpunten tegen RC Lens (3-2 zege). Na de wedstrijd hintte hij al naar een langer verblijf in het Parc Olympique Lyonnais. "Ik heb het al eerder gezegd, ik ben gelukkig hier", verzekerde hij tegenover Canal Plus. "Ik ben hier misschien wel tot het eind van het seizoen." Voorzitter Jean-Michel Aulas deelde Depay recent complimenten uit. “Bedankt Memphis, voor alles wat je als voetballer doet voor ons Olympique Lyon. Deze club is je thuis en je bent een exceptioneel persoon. Je kan zo lang blijven als je wil!”, zo zei de preses.

Aulas hoopt dat de geruchten over de toekomst van Depay met het nieuws van L'Équipe verleden tijd zijn. De voorzitter reageert via Twitter op het nieuws dat de aanvoerder het seizoen wil afmaken bij Lyon. "Het zou fijn zijn om Memphis met rust te laten. Hij is een voorbeeldige aanvoerder", schrijft de immer uitgesproken Aulas. "Na het bereiken van de halve finale van de Champions League kan hij ook dit seizoen ver komen. Olympique Lyon zal altijd zijn thuis zijn."