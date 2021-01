Schöne noemt rentree bij Ajax ‘niet onrealistisch’: ‘Het zou kunnen’

Donderdag, 7 januari 2021 om 16:58 • Laatste update: 17:00

Lasse Schöne sluit een terugkeer bij Ajax niet uit. De Deense middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij Genoa is ontbonden. De 34-jarige controleur keert terug naar Nederland en gaat naar eigen zeggen rustig nadenken over zijn sportieve toekomst. Schöne noemt een rentree bij Ajax ‘niet onrealistisch’ en is ervan overtuigd dat hij het niveau nog altijd aankan.

Schöne werd dit seizoen niet ingeschreven voor de Serie A, waardoor hij een halfjaar niet in actie kwam. Hij is daarom blij dat zijn contract is ontbonden. Hij zegt op de achtergrond al bezig te zijn met zijn sportieve toekomst. “Maar het nieuws is nu nog heel vers”, zegt hij tegenover het Algemeen Dagblad. “Ik ben er blij mee en heb vooral zin in een nieuwe uitdaging, in nieuwe avonturen.”

De ex-Ajacied laat weten dat hij zo goed als direct inzetbaar is. “Ik voel me goed en fit”, aldus Schöne, die de onvermijdelijke vraag krijgt gesteld of hij nog met Ajax in zijn hoofd zit. “Ajax zit áltijd in mijn hoofd, dat hoef je me niet te vragen. Ajax is mijn club en ik heb er een geweldige tijd gehad, dus zeg nooit nooit.” Of hij het realistisch acht dat het tot een rentree bij Ajax komt? “Het is niet onrealistisch. Het zou kunnen. Ik weet wel dat ik het qua niveau aankan. En qua fitheid ook, als ik een weekje getraind heb. Maar er is nog een partij bij betrokken, hè.”

Op weg naar het EK van volgend jaar wil Schöne op een goed niveau blijven spelen. “Zo hoog mogelijk. Ik weet dat ik het nog aankan en er komt een EK aan hè, komende zomer. Mijn gevoel moet goed zijn en ik wil mijn plezier terugvinden”, aldus Schöne, die zichzelf geen lucratief avontuur aan ziet gaan in de zandbak. “Dat zou wel botsen met wat ik net zei, dat ik graag op een goed niveau wil spelen en het EK wil halen. Maar goed, ik kan zoveel willen, er moet wel iets interessants komen.”