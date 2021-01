‘Ik kreeg een appje: ‘Overmars heeft de creditcard aan Ten Hag gegeven‘’

Donderdag, 7 januari 2021 om 15:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:00

Mike Verweij ziet de laatste jaren een patroon ontstaan in het aankoopbeleid van Ajax. De verslaggever van De Telegraaf, die zegt dat Sébastien Haller voor twintig miljoen euro door Ajax wordt overgenomen van West Ham United, noemt het riskant dat steeds meer spelers met een connectie met trainer Erik ten Hag naar Amsterdam komen. “Een trainer is een passant, ook al doe je het zo goed als Ten Hag tot dusver.”

Verweij wist donderdag te melden dat Haller in een privévliegtuig is afgereisd naar Amsterdam om de transfer af te ronden. Volgens de Ajax-watcher is er met de transfer een bedrag van 20 miljoen euro gemoeid, in tegenstelling tot de 25 miljoen die eerder door het Franse L’Équipe werd gemeld. “Ajax heeft kantoorpersoneel moeten ontslaan. Dan kun je niet met een aankoop van 25 miljoen euro op de proppen komen zoals L’Equipe gisteren meldde. Het is 20 miljoen en dat bedrag wordt uitgesmeerd over meerdere jaren”, aldus Verweij.

Haller is sinds de aanstelling van Ten Hag als trainer van Ajax de vierde speler met een connectie met de oefenmeester die naar de hoofdstad wordt gehaald. “Ik kreeg vanochtend een appje: ‘Overmars heeft de creditcard van de zaak aan Ten Hag gegeven’. Daar lijkt het wel op. Promes heeft onder Ten Hag gewerkt, Klaiber, Labyad en nu Haller”, somt Verweij op. “Dat is riskant voor een grote club, want een trainer is een passant. Ook al doe je het zo goed als Ten Hag tot dusver. Er komt een moment dat hij weggaat. Dan is de vraag wat een volgende trainer in deze spelers ziet. Je kunt ook zeggen: wat heeft Ajax nog aan zijn scouting als je continu spelers uit de koker van Ten Hag en Overmars haalt.”

Verweij denkt niet dat Ajax over één nacht ijs is gegaan bij de komst van Haller. “Er valt veel voor te zeggen om het te doen of niet te doen. Het lijkt een paniekaankoop, maar ik denk dat hier heel goed over nagedacht is. Ajax heeft veel geblesseerde spitsen en wilde afgelopen zomer al een nieuwe spits.” Dat Ajax nu is uitgekomen bij de voormalig spits van FC Utrecht, is volgens Verweij geen toeval. “Dat ze bij Haller uit zijn gekomen is gezien zijn verleden met Ten Hag wel logisch. Hij is onder Ten Hag uitgegroeid als doelpuntenmachine, nadat hij binnenkwam van Auxerre als nobody.”

Mocht Ajax aanstaande zondag al over Haller willen beschikken, dan moet de club het komende etmaal doorpakken. “Dat wordt een race tegen de klok”, blikt Verweij alvast vooruit op de kraker van zondag met PSV. “Volgens mij moet het papierwerk voor twaalf uur vrijdagmiddag in orde zijn. Maar het is nog interessanter of hij wel speelgerechtigd is in verband met de coronatests. Ik denk dat hij bij West Ham nog getest is. De kans bestaat dat Ajax zegt dat hij kan spelen als hij vrijdag negatief test, maar daar zal de KNVB zich ongetwijfeld ook nog over buigen.”