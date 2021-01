Ferdinand: ‘Het maakt mij niet uit of Pogba vertrekt of niet, hij is mijn man’

Dinsdag, 5 januari 2021 om 12:02 • Rian Rosendaal

Rio Ferdinand vindt dat Manchester United er alles aan moet doen om Jack Grealish naar Old Trafford te halen. De voormalig centrumverdediger van the Red Devils denkt dat de spelmaker van Aston Villa klaar is voor de stap naar de absolute top in de Premier League. Volgens Ferdinand staat de eventuele komst van Grealish naar Manchester United los van de toekomst van Paul Pogba, die steeds vaker wordt genoemd als aanwinst van Juventus.

"Het maakt mij niet uit of Pogba vertrekt of niet, Grealish is mijn man", verklaart Ferdinand in een uitgebreid interview op zijn YouTube-kanaal. "Ik ken Jack al sinds zijn tienerjaren. Hij kwam destijds geregeld langs in mijn restaurant en ik zorgde voor kaartjes voor hem en zijn vader. Het is een geweldige jongen met een geweldige familie die echt van voetbal houdt. De jeugd van tegenwoordig heeft niet in de gaten wat Jack achter de schermen allemaal doet. Dan heb ik het met name over de details en de manier van trainen. Hij heeft zijn trainingsschema veranderd en is bij zichzelf op zoek gegaan naar wat er nog beter kan."

Volgens Ferdinand is Grealish een aanwinst voor elke topclub in de Premier League. "Als ik de manager van een club in de top drie of top vier zou zijn, dan zou ik niet toestaan dat Grealish nog veel langer bij Aston Villa speelt. Ik zou hem gelijk binnenhalen." De voormalig stopper van Manchester United ziet in het aanvalsspel van Grealish wel wat terug van Ronaldinho en Lionel Messi, al wil hij qua complimenten ook weer niet overdrijven. "Ik zeg niet dat hij al tot die categorie behoort, maar hij zoekt wel ook altijd de tegenstander op. Het is een geweldige speler."

Ferdinand vindt niet dat er te lang moet worden stilgestaan bij de eventuele transfersom van Grealish. "Bij een bedrag van honderd miljoen euro of meer gaat het er vooral om dat de betreffende speler die transfersom weet te rechtvaardigen. Met twaalf assists in zijn laatste veertien wedstrijden lijkt Grealish dat zeker te doen. Ik ga er dan ook vanuit dat hij voor een flink bedrag een transfer zal gaan maken", zo besluit Ferdinand zijn relaas over de sterspeler van Aston Villa, die vorige week nipt verloor van Manchester United: 2-1.