Grote ophef in Engeland om kerstfeest met spelers van Spurs en West Ham

Zaterdag, 2 januari 2021 om 13:01 • Chris Meijer • Laatste update: 13:10

Er is in Engeland ophef ontstaan over een op Instagram verschenen foto, waarop te zien is dat Sergio Reguilon, Giovani Lo Celso, Erik Lamela en Manuel Lanzini aanwezig waren op een kerstfeest met totaal achttien mensen. In Londen gelden momenteel de strengste coronamaatregelen, waardoor het verboden was om met verschillende huishoudens bij elkaar te komen. Tottenham heeft in een statement het voorval veroordeeld en het drietal heeft zaterdagmiddag geen basisplaats tijdens het thuisduel met Leeds United, waarin Steven Bergwijn en Pascal Struijk overigens wel aan de aftrap verschijnen.

Londen zit momenteel in het hoogste tier, waarmee de Engelse regering per regio de coronamaatregelen bepaalt op basis van het aantal besmettingen. In overige regio’s mocht je tijdens eerste kerstdag samenkomen met maximaal drie huishoudens, maar in de hoofdstad was het verboden om mensen uit een ander gezin te treffen. Uit een foto die een andere aanwezige op Instagram heeft geplaatst, blijkt dat Reguilon, Lo Celso, Lamela en Lanzini samen waren in een gezelschap met totaal achttien mensen. Lo Celso, Lamela en Lanzini zijn alledrie Argentijnen, terwijl Reguilon eveneens Spaanssprekend is.

Op de foto zijn naast de vier voetballers elf volwassenen, twee kinderen en een baby te zien. De Daily Mail concludeert op basis van replica's van de Ligue 1-troffee en Coupe de la Ligue dat de bijeenkomst heeft plaatsgevonden in het huis van Lo Celso, aangezien hij bij Paris Saint-Germain gespeeld heeft en met de Franse topclub deze prijzen won. Lanzini heeft overigens op dezelfde plek een foto gedeeld op Instagram, maar daarop is alleen zijn eigen familie te zien. Zijn werkgever West Ham United, die vrijdagavond met 0-1 won op bezoek bij Everton, heeft teleurgesteld gereageerd.

REVEALED: Three Tottenham players and one West Ham star 'BROKE Covid-19 rules by spending Christmas Day all together' https://t.co/W8A7F0zwMB pic.twitter.com/E639wTZWL6 — MailOnline Sport (@MailSport) January 2, 2021

“De club hanteert een zo hoog mogelijke standaard met de coronamaatregelen, dus we zijn teleurgesteld door de actie van Manuel Lanzini”, schrijft West Ham United in een communiqué. Lanzini kwam vrijdagavond als invaller binnen de lijnen tegen Everton. “We hebben de zaak intern afgehandeld en Manuel is nadrukkelijk herinnerd aan zijn verantwoordelijkheden. Lanzini is negatief getest op het coronavirus nadat deze foto is genomen en er zit één speler (Ryan Fredericks, red.) momenteel in quarantaine.”

Ook Tottenham reageert met een scherpe veroordeling. “We zijn extreem teleurgesteld en veroordelen de foto waarop te zien is dat onze spelers samen zijn met hun familie en vrienden, vooral omdat we weten wat voor offers er momenteel door iedereen in dit land gebracht worden. De regels zijn duidelijk, er zijn geen uitzonderingen”, zo luidt een statement van Tottenham, die wordt gepubliceerd door verschillende Engelse media. “We herinneren onze spelers en staf regelmatig aan hun verantwoordelijkheid. Deze zaak zal intern worden opgelost.”

Reguilon, Lo Celso en Lamela hebben geen basisplaats tijdens de thuiswedstrijd tegen Leeds United, die zaterdagmiddag om 13.30 uur op het programma staat. Lo Celso was al afwezig, gezien hij kampt met een hamstringblessure. Lamela keerde vorige in de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (1-1) terug na wekenlang afwezig te zijn geweest met een kuitblessure, maar behoort zaterdag niet tot de selectie. Reguilon had in de laatste twee competitiewedstrijden nog een basisplaats, maar begint tegen Leeds op de bank. Bergwijn keert na twee Premier League-duels op de reservebank te zijn gestart juist terug in de basiself, terwijl bij Leeds Pascal Struijk andermaal aan de aftrap staat.

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris, Doherty, Alderweireld, Dier, Davies, Winks, Højbjerg, Bergwijn, Ndombele, Son en Kane.

Opstelling Leeds United: Meslier; Dallas, Ayling, Struijk, Alioski, Phillips, Raphinha, Rodrigo, Klich, Harrison en Bamford.