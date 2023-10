PSV gewaarschuwd: ‘Hij is de gevaarlijkste man van Sevilla’

Maandag, 2 oktober 2023 om 18:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:03

PSV hoopt de teleurstelling van de ruime Champions League-nederlaag tegen Arsenal (4-0) van twee weken geleden dinsdagavond weg te spoelen. De Eindhovenaren krijgen dan Sevilla op bezoek. De Andalusiërs zijn matig aan het nieuwe LaLiga-seizoen begonnen en trapten de nieuwe campagne van het miljardenbal af met een 1-1 gelijkspel tegen RC Lens. Alberto Fernández, Sevilla-watcher namens de Spaanse sportkrant Marca, verwacht een evenwichtig duel in het Philips Stadion.

Door Jordi Tomasowa

Voetbalzone sprak in februari van dit jaar ook al met Fernández. PSV en Sevilla troffen elkaar toen in de tussenronde van de Europa League. In bijna een half jaar tijd is er echter het nodige veranderd. De Eindhovenaren moeten het nu stellen zonder smaakmaker Xavi Simons, terwijl Peter Bosz deze zomer binnen werd gehaald als opvolger van Ruud van Nistelrooij. Aan de kant van Sevilla werd Jorge Sampaoli begin maart de laan uitgestuurd en koos doelman Yassine Bounou onlangs voor het grote geld in het Midden-Oosten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Onder de 62-jarige trainer José Luis Mendilibar vond Sevilla afgelopen seizoen weer de weg omhoog. De Spanjaard slaagde er ruimschoots in om de club te behoeden voor degradatie, terwijl in de Europa League werd afgerekend met Manchester United en Juventus. In de finale bleken los Nervionenses na strafschoppen te sterk voor AS Roma. De goede lijn qua prestaties heeft Mendilibar alleen niet weten vast te houden, zo ziet ook Fernández.

“Het begin van het seizoen was lastig. De selectie was nog niet op orde, terwijl de toekomst van bepalende spelers ook ongewis was”, zegt de clubwatcher. “Daardoor valt de huidige veertiende plaats in LaLiga deels te verklaren. Langzaam maar zeker begint de ploeg zijn draai te vinden, alhoewel Sevilla afgelopen zaterdag met Barcelona (1-0 verlies) pas voor het eerst een tegenstander van formaat trof.”

Fernández noemt de middenlinie van Sevilla op dit moment de grootste zwakte. “Er is meestal te veel ruimte tussen de verdedigers en middenvelders, waar tegenstanders gebruik van maken. Sevilla heeft echter ook spelers van hoog niveau: Youssef En-Nesyri, Dodi Lukébakio, Erik Lamela, Lucas Ocampos en Suso zijn allemaal aanvallend ingestelde spelers met de nodige kwaliteiten. Ik denk dat PSV er voor moet waken dat ze niet een te open wedstrijd spelen.”

Sergio Ramos keerde afgelopen zomer na achttien jaar terug bij Sevilla.

Sevilla boekte eind september een klinkende 5-1 zege op hekkensluiter Almería. Fernández verwacht dat deze overwinning goed voor het moraal was. "Met zulke zeges creëert de ploeg onverzettelijkheid en vertrouwen. Ook al was het slechts tegen Almería, je zag wel dat de spelers met de nodige passie speelden. Als het bij Sevilla klikt, dan is het haast niet te stoppen. Dat hebben de wedstrijden tegen Manchester United en Juventus vorig seizoen wel bewezen.”

Sergio Ramos keerde deze zomer na achttien jaar terug bij Sevilla. Waar hij tegen Almería negentig minuten op de bank bleef, stond hij tegen Barcelona wél in de basis. De routinier groeide uit tot de grote schlemiel door Barça een kwartier voor tijd met een eigen doelpunt de volle buit te bezorgen. “Ramos speelde tot nog toe drie van de vijf duels sinds zijn komst. Hij heeft natuurlijk enorm veel Champions League-ervaring, dus ik verwacht zeker dat hij dinsdag gaat spelen.”

Fernández geeft aan dat Mendilibar veel rouleert, waardoor het afwachten is met welke basiself hij tegen PSV gaat aantreden. Iemand die in ieder geval lijkt te gaan spelen is Lukébakio, die volgens de clubwatcher de gevaarlijkste man bij Sevilla is. “Hij kwam in de laatste week van augustus voor tien miljoen euro over van Hertha BSC en is de grootste verrassing tot nu toe. Hij wil zich natuurlijk ook op een groot podium als de Champions League laten zien. Djibril Sow is ook iemand om op te letten. Hij is een dynamische middenvelder die veel arbeid levert en belangrijk is met zijn balveroveringen.”

Met Bounou zag Sevilla deze zomer een steunpilaar de deur van Estadio Ramón Sánchez Pizjuán achter zich dichttrekken. Fernández noemt het vertrek van de Marokkaanse doelman een enorme aderlating. “Het is nooit makkelijk om afscheid te nemen van een van de beste keepers ter wereld. Ørjan Nyland werd gehaald om de strijd onder de lat aan te gaan met Marko Dmitrovic. Laatstgenoemde maakte begin dit seizoen alleen geen sterke indruk en verloor zijn basisplaats hierdoor aan Nyland. Je kunt zeker stellen dat Sevilla onder de lat aan kwaliteit heeft ingeboet.”

Fernández ziet PSV als een ploeg die terecht het nodige respect heeft afgedwongen. “De club wist er vorig jaar in de Europa League nog bijna een verlenging tegen Sevilla uit te slepen na de 3-0 nederlaag in Spanje. Luuk de Jong scoort momenteel makkelijk en hij is nog steeds erg geliefd in Sevilla. Begrijpelijkerwijs hopen de Spaanse fans alleen niet dat hij dinsdagavond opnieuw belangrijk voor PSV is. Geen van beide ploegen wil verliezen. Dat zou de kans op overwintering in de Champions League direct enorm verkleinen. Vandaar dat ik niet opkijk van een gelijkspel.”