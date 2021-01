‘Hij past goed bij Ajax, maar zolang Overmars directeur is, is het antwoord nee’

Vrijdag, 1 januari 2021 om 12:53 • Laatste update: 12:55

Mocht Erik ten Hag vertrekken als trainer van Ajax, dan zullen de Amsterdammers waarschijnlijk niet aankloppen bij Wim Jonk, zo stelt Mike Verweij van De Telegraaf. Hoewel de huidige coach van FC Volendam volgens de journalist 'uiteraard wel goed bij Ajax zou passen', is zijn komst uitgesloten zolang Marc Overmars directeur bij Ajax is.

"Of Jonk een optie is als Ten Hag zou vertrekken? Het wordt een beetje afgezaagd, maar het antwoord is weer ’nee’", schrijft Verweij. Jonk werd in 2015 door de directie van Ajax, mede door Overmars dus, weggestuurd als hoofd jeugdopleiding vanwege 'een onoverbrugbaar meningsverschil over de invulling en de werkwijze van het technisch hart'. "Jonk is met slaande deuren vertrokken en sindsdien hebben de twee geen woord meer gewisseld", weet Verweij. "Met de manier waarop Jonk FC Volendam laat spelen, zou hij uiteraard wel goed bij Ajax passen. Hij kent ook veel spelers, maar voorlopig staan de seinen op rood."

Verweij reageert verder op een ingezonden lezersvraag over Riechedly Bazoer, die dit seizoen opvalt als centrale verdediger bij Vitesse. Toch denkt Ajax er volgens de journalist niet aan om de zesvoudig Oranje-international terug te halen. "Nee, deze wintertransferperiode zeker niet", aldus Verweij. "Bij Ajax vindt men het wel mooi dat Bazoer onder de nieuwe trainer Thomas Letsch bij Vitesse eindelijk het licht lijkt te hebben gezien. Met name Marc Overmars vindt het zonde dat Bazoer bij Ajax nooit het maximale uit zijn kwaliteiten heeft gehaald. Hij deed het zeker niet slecht, maar haalde nooit het niveau-Frenkie de Jong of -Matthijs de Ligt, wat hem wel werd toegedicht. De kans op een terugkeer lijkt klein. Maar het is zeker een prikkelende gedachte om Bazoer ooit weer eens in het shirt van Ajax te zien."

Verder lijkt het er volgens Verweij op dat Edson Álvarez bij Ajax blijft. Valencia informeerde naar de beschikbaarheid van de Mexicaanse middenvelder, maar de Spanjaarden zijn gezien de financiële situatie alleen in staat om te huren. "Álvarez heeft van Ten Hag te horen gekregen dat een verhuur onbespreekbaar is", zegt Verweij. "Dus lijkt de interesse van Valencia te verflauwen. Wellicht dat de Spanjaarden na dit seizoen terugkomen om Álvarez te kopen. Hoewel Valencia er financieel slecht voor staat."