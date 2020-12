Chelsea én Lampard missen Ziyech: ‘Ik denk niet dat het toeval is, nee’

Daniel Cabot Kerkdijk 29 december 2020

Frank Lampard hoopt dat Hakim Ziyech snel weer inzetbaar is voor Chelsea. De middenvelder is op de weg terug van een hamstringblessure die hij begin december opliep in het duel met Leeds United en zonder de Marokkaans international loopt het beduidend stroever bij the Blues. Chelsea leed vier competitienederlagen dit seizoen en in elke wedstrijd was Ziyech niet van de partij. Eén van de vier nederlagen, de 0-2 tegen Liverpool, vond plaats tijdens de knieblessure van Ziyech in september.

Sinds de hamstringkwetsuur van Ziyech kon Chelsea alleen van West Ham United (3-0) winnen. Het team van Lampard verloor van Everton (1-0). Wolverhampton Wanderers (2-1), Arsenal (3-1), kwam in het laatste Champions League-duel met FK Krasnodar niet verder dan een 1-1 gelijkspel en dat was maandagavond ook de eindstand in het thuisduel met Aston Villa. Lampard kreeg na afloop de vraag of Ziyech nodig wordt gemist, gezien de resultaten sinds zijn blessure. “Ik denk niet dat het toeval is, nee. Al kan ik er niet volledig zeker over zijn. Je weet nooit hoe iets van invloed is, ook al lijkt het qua punten een uitgemaakte zaak.”

“De manier waarop Hakim speelde, was belangrijk voor Chelsea. Hij was heel effectief op het gebied van assists, het creëren van kansen en enkele doelpunten”, erkende Lampard. “En hij straalde ook veel zelfvertrouwen uit als hij aan de bal was. Het spel van Chelsea was vloeiend. We waren in vorm, we zaten in een flow, totdat hij geblesseerd raakte tegen Leeds United. Ergens heb je dus gelijk. Je mist dergelijke spelers altijd, letterlijk en figuurlijk, als ze om wat voor reden dan ook niet kunnen meedoen.”

“Wanneer hij weer terug is? Er is een mogelijkheid dat hij zondag kan meedoen tegen Manchester City. Als die wedstrijd uiteraard doorgaat”, doelde Lampard op de corona-uitbraak bij de club uit Manchester. Meerdere spelers en stafleden zijn positief getest en daarom ging, mede op basis van de richtlijnen van de Engelse voetbalbond (FA), het duel tussen Everton en the Citizens maandagavond niet door. “Ik weet later deze week of hij dat duel kan halen, maar hij nadert sowieso het moment dat hij zijn rentree kan maken.”

Chelsea is na de misstap van maandagavond gezakt naar een zesde plaats. De onderlinge verschillen in de top van de Premier League zijn echter klein. Zo heeft nummer twee Leicester City bijvoorbeeld maar drie punten meer: 26 om 29. Manchester United en Aston Villa hebben echter twee duels minder gespeeld en verzamelden respectievelijk 27 en 26 punten. Liverpool leidt de dans met 32 punten uit 15 duels.