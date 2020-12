Vormdip van Tottenham Hotspur houdt aan door late gelijkmaker

Dominic Mostert 27 december 2020 • Laatste update: 22:20

Tottenham Hotspur heeft verzuimd om een reuzenstap te zetten op de ranglijst in de Premier League. De ploeg van José Mourinho schoot uit de startblokken tegen Wolverhampton Wanderers, maar moest in de slotfase de gelijkmaker incasseren: 1-1. De vormdip houdt daarmee aan voor de Londenaren, die slechts een van de laatste zes duels wisten te winnen in de Premier League. De club had bij een overwinning kunnen stijgen van de vijfde naar de derde plaats.

Tottenham, dat uitstekend aan het seizoen begon, wist begin december voor het laatst te winnen, toen stadsgenoot en aartsrivaal Arsenal met 2-0 werd verslagen. Vervolgens verspeelde de ploeg punten tegen achtereenvolgens Crystal Palace, Liverpool en Leicester City. Tegen Wolverhampton zette het de thuisploeg al binnen een minuut op achterstand. Na een hoekschop van Heung-Min Son legde Ben Davies de bal terug op de opkomende Tanguy Ndombele. Laatstgenoemde aarzelde niet en verschalkte met een hard schot Rui Patricio, die de bal pas laat zag aankomen en geen antwoord had.

Ndombele zorgde na een kwartier spelen zelf voor het voorbereidende werk, toen hij Sergio Reguilón op maat bediende. De verdediger kon de bal nog wel tegen het hoofd krijgen, maar zag zijn inzet rakelings naast het doel gaan. Dezelfde combinatie deed zich vijf minuten later weer voor, maar weer was het afwerken van Reguilón ondermaats en kon zijn inzet eenvoudig gestopt worden door Patricio. Wolverhampton liet zich in het eerste bedrijf niet onbetuigd en kwam er gevaarlijk uit via Fábio Silva, maar de Portugese tiener schoot de bal in het zijnet na knap voor zijn man te zijn gekomen. Ook Daniel Podence (halve volley) zag zijn poging niet tot doelpunt gepromoveerd worden.

Al vroeg in de tweede helft leek Wolverhampton een uitgelezen mogelijkheid te krijgen op de gelijkmaker, nadat Eric Dier een overtreding beging op Silva. Het moment werd uitvoerig bekeken voor de VAR, maar te licht bevonden voor een strafschop. Tottenham speelde als vanouds, leunde achterover en kwam er in de omschakeling enkele malen gevaarlijk uit, maar tot levensgrote kansen leidde het niet. Na een uur spelen bracht Mourinho Steven Bergwijn, die op de bank begon en de plek van Reguilón innam. Het was aan Son te danken dat Wolverhampton tien minuten voor tijd via Rúben Neves vrij kon afvuren op het doel van Lloris, maar het schot miste kracht.

Wolverhampton probeerde met een slotoffensief een late gelijkmaker te forceren en kreeg vijf minuten voor tijd loon na werken. Uit een corner van Pedro Neto verlengde Romain Saïss de bal met het hoofd in de verre hoek: 1-1. Door het gelijkspel verzuimt Tottenham te klimmen naar de derde plek op de ranglijst en staat het na zondag vijfde. Wolverhampton klimt naar de elfde plek en gaat aanstaande dinsdag op bezoek bij Manchester United, terwijl Tottenham het een dag later in eigen huis opneemt tegen laagvlieger Fulham.