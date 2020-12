‘Özil wil 13 miljoen per jaar inleveren om ‘gedroomde’ transfer te realiseren’

Chris Meijer 24 december 2020

Een transfer van Mesut Özil naar Fenerbahçe lijkt langzaam maar zeker steeds dichterbij te komen. President Ali Koç, sportief directeur Emre Belözoglu en televisiepersoonlijkheid Acun Ilicali hebben recent een bezoek gebracht aan de 32-jarige aanvallende middenvelder in Londen, zo meldt de Turkse krant Sözcü op basis van bronnen dicht bij Koç. In dat gesprek is duidelijk geworden dat Özil bereid is om flink in te leveren voor een overstap naar Fenerbahçe.

Koç zette volgens de Turkse krant aanvankelijk in op een winterse transfer, maar Özil heeft volgens de berichtgeving zelf nog even de boot afgehouden en zet in op een zomerse overgang naar Fenerbahçe. De 92-voudig Duits international is bij Arsenal in het bezit van een aflopend contract en speelde dit seizoen geen minuut, mede doordat hij niet eens is ingeschreven voor de Premier League en de Europa League. Özil is echter de bestbetaalde speler in de selectie van Arsenal en strijkt op jaarbasis een bedrag van 21 miljoen euro op.

Het lijkt er dus op dat Özil zijn aflopende verbintenis wil uitdienen, een periode waarin hij nog een slordige tien miljoen euro tegemoet kan zien. Arsenal wil de aanvallende middenvelder dolgraag lozen in januari, om financiële ruimte te maken voor versterkingen. In de gesprekken met Fenerbahçe zou Özil echter duidelijk gemaakt hebben dat hij zelf mikt op een transfer aan het einde van het seizoen, wanneer zijn contract is afgelopen en hij transfervrij de overstap naar de Turkse Süper Lig kan gaan maken.

Özil heeft in de gesprekken met de afvaardiging van Fenerbahçe gevraagd om een jaarsalaris van vijf miljoen euro. Daar bovenop moet nog eens een tekenbonus komen, die uitgesmeerd moet worden over verschillende jaren. Dat betekent dat het salaris van Özil uitkomt op acht miljoen euro per jaar, waarmee hij bereid is om genoegen te nemen met een salarisverlaging van dertien miljoen euro per jaar. “Dan zien we elkaar weer in juni”, zou Koç daarop gereageerd hebben. Het is de bedoeling dat beide partijen in juni weer met elkaar om de tafel gaan.

Het is niet de eerste keer dat de naam van Özil gelinkt wordt aan Fenerbahçe, want de Turkse topclub zou al jaren 'dromen' van zijn komst. Murat Zorlu, een lid van het congres van Fenerbahçe, liet begin deze maand optekenen dat de aanvallende middenvelder voor ‘negentig procent zeker’ in januari in Istanbul zou gaan tekenen. Özil, voor wie Arsenal in 2013 47 miljoen euro neertelde, werd eerder in verband gebracht met een overstap naar de Amerikaanse Major League Soccer, waar DC United concrete belangstelling zou hebben. Officieel mag hij vanaf januari gaan onderhandelen met andere clubs.