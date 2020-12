‘In Turkije letten ze niet op of je een hoed op hebt, zoals in Nederland’

Jeroen van Poppel 24 december 2020 • Laatste update: 09:56

Deniz Türüç is blij met zijn keuze voor het Turkse nationale elftal. De linkermiddenvelder van Istanbul Basaksehir werd geboren in Nederland en kwam twee keer uit voor Oranje Onder-20, maar koos uiteindelijk voor het land waar zijn ouders geboren zijn. Volgens Türüç wordt er in Turkije minder aandacht besteed aan randzaken dan in Nederland.

"Bij het Turkse elftal letten ze niet op wat voor dure dingen je draagt en of je een hoed op hebt, zoals in Nederland", doelt Türüç tegenover Voetbal International op de storm van kritiek die Memphis Depay in 2015 kreeg toen hij zich in Noordwijk bij het Nederlands elftal meldde met een hoed op. "Ja, het is een hoed", zei Depay toen. "Wat doet een man met een hoed? Ik zet 'm op. Het is gewoon een hoed. Ik vind dat mooi."

De 27-jarige Türüç brak door in het betaald voetbal bij Go Ahead Eagles, waarmee hij onder trainer Erik ten Hag in zijn debuutseizoen 2012/13 naar de Eredivisie promoveerde. Vervolgens speelde Türüç met de club uit Deventer twee jaar in de Eredivisie. Na zijn laatste jaar degradeerde Go Ahead weer, maar Türüç ging niet mee terug naar het tweede niveau. Hij dwong in de zomer van 2015 een transfer af naar Kayserispor in zijn vaderland. Na vier jaar bij de laagvlieger maakte hij de overstap naar topclub Fenerbahçe, om die deze zomer na één seizoen te verruilen voor Basaksehir.

Türüç speelde in 2013 nog twee keer voor Oranje Onder-20, maar switchte in 2015 naar Turkije. Hij kwam één keer uit voor Jong Turkije en mocht in maart 2017 debuteren voor het eerste nationale elftal tegen Moldavië. Zijn keuze voor Turkije was niet moeilijk, verklaart Türüç bijna vier jaar later. "Het voelt heel warm, alsof je broers bent van elkaar", aldus de middenvelder, die ervan geniet met grootheden als Arda Turan en Burak Yilmaz te mogen spelen.

Inmiddels staat Türüç op negen interlands en twee doelpunten voor Turkije. Zijn debuut in 2017 blijft hem het meest bij. "Traantjes van geluk zijn er wel gevallen toen ik mijn debuut maakte. Mijn vader en moeder waren zo ongelooflijk trots. Maar zij niet alleen. Mijn opa en oma, de hele familie en ik zelf natuurlijk ook. Turkije heeft tachtig miljoen inwoners; dat ik dan Turks international ben, is best bijzonder." In maart en september volgend jaar speelt Turkije in de WK-kwalificatiereeks tegen Nederland.