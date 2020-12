Naam van Cenk Tosun valt bij Feyenoord in zoektocht naar nieuwe spits

In de zoektocht naar een nieuwe spits valt bij Feyenoord de naam van Cenk Tosun, zo berichten het Algemeen Dagblad en Feyenoord Transfermarkt. De 29-jarige Turkse spits staat momenteel onder contract bij Everton, maar komt nauwelijks aan spelen toe. Tosun kwam dit seizoen pas tot 32 speelminuten verdeeld over vier wedstrijden in de Premier League.

De selectie van Feyenoord bevat met Nicolai Jörgensen, Robert Bozeník en Naoufal Bannis drie spitsen, maar het is geen geheim dat trainer Dick Advocaat graag een nieuwe aanvaller wenst te verwelkomen in januari. Jörgensen scoorde dit seizoen pas één keer, terwijl Bozeník al sinds begin oktober uit de roulatie is met een voetblessure en in de vier wedstrijden daarvoor niet tot scoren kwam. Bannis tekende tot dusver voor één doelpunt, maar wordt voorlopig nog te licht bevonden om basisspeler te worden bij Feyenoord.

Feyenoord bekijkt nu de mogelijkheden om zich in januari te versterken met een spits en in die zoektocht is nu de naam van Tosun gevallen. Feyenoord Transfermarkt benadrukt dat het voorlopig alleen nog om een ‘wens’ van Dick Advocaat gaat, zoals in een eerder stadium Aleksandr Kokorin en Jeremain Lens aan Feyenoord gelinkt werden. Het is volgens Feyenoord Transfermarkt nog niet duidelijk of technisch directeur Frank Arnesen hier gehoor aan gaat geven en Feyenoord is nog niet echt concreet, maar er is wel een ‘balletje opgegooid’.

Mikos Gouka, Feyenoord-watcher voor het Algemeen Dagblad, schrijft dat er meerdere clubs in de markt zijn voor Tosun, waaronder West Bromwich Albion. Feyenoord Transfermarkt voegt toe dat de voorkeur van Tosun ligt bij een tijdelijke transfer naar de Bundesliga of een andere Premier League-club. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Tosun in het komende halfjaar speelminuten wil maken met het oog op zijn plek in de EK-selectie van Turkije. Tosun heeft bij Everton voorlopig nog een contract tot medio 2022.

De 45-voudig Turks international werd opgeleid door Eintracht Frankfurt, maar maakte uiteindelijk furore in Turkije. Via Gaziantepspor kwam hij bij Besiktas terecht en namens de Zwarte Adelaars was hij in 142 wedstrijden goed voor 64 doelpunten. Het leverde hem in januari 2018 een transfer naar Everton op en the Toffees maakten een bedrag van 22,5 miljoen euro over om hem bij Besiktas weg te halen.

Zijn dienstverband bij Everton is nog geen doorslaand succes. In zijn eerste halfjaar was hij nog geregeld basisspeler en kwam hij tot vijf doelpunten in veertien wedstrijden, maar daarna verdween hij vaker richting de reservebank. Everton verhuurde hem vorig seizoen aan Crystal Palace, waar hij in februari een gescheurde kruisband opliep. Tosun is pas sinds november weer volledig fit en kan na zijn terugkeer niet rekenen op een basisplaats bij the Toffees. Dit seizoen speelde hij voorlopig 4 wedstrijden zonder doelpunten, waarmee zijn totaal in het shirt van Everton nu 10 doelpunten in 55 duels bedraagt. Overigens maakte hij in november wel minuten voor de Turkse nationale ploeg, waar hij in de interlands tegen Kroatië, Rusland en Hongarije de aanvoerdersband droeg.