Aboubakar maakt schitterend doelpunt in nieuwe overwinning van Besiktas

Zondag, 21 mei 2023 om 20:09 • Bart DHanis

Besiktas heeft zondagavond uitstekende zaken gedaan in strijd om de tweede plaats in de Turkse Süper Lig. De ploeg uit Istanbul was met 1-4 te sterk voor Adana Demirspor. Vincent Aboubakar (twee keer), Gedson Fernandes en Cenk Tosun waren verantwoordelijk voor de doelpuntenproductie van Besiktas. Namens de thuisploeg was Younès Belhanda trefzeker. Besiktas wipt dankzij de overwinning over Fenerbahçe heen op de ranglijst en staat nu tweede. Fenerbahçe heeft wel nog twee wedstrijden tegoed. Adana Demirspor blijft vierde.

Bijzonderheden:

Een snel genomen inworp werd maar half onderschept door Omar Colley, die de bal op die manier perfect verlengde voor Belhanda. De Marokkaanse aanvaller hoefde niet lang na te denken en schoot de bal in één keer uit de lucht in de rechteronderhoek: 1-0. Net wanneer beide ploegen met 1-0 op het scorebord de kleedkamers leken op te gaan zoeken, trok Aboubakar de stand gelijk. De spits volleerde een voorzet van Amir Hadziahmetovic hard in de korte hoek: 1-1. Kort na rust maakte Fernandes de achterstand volledig ongedaan. Hij schoot de bal vanaf de zijkant van het strafschopgebied hard om de doelman heen: 1-2. Een kwartier voor tijd breidde Besiktas de voorsprong verder uit. Romain Saïss werd door een tegenstander in het zestienmetergebied aangetikt en Tosun schoot de daaropvolgende penalty binnen: 1-3. In de blessuretijd versierde Fernandes nog een strafschop voor De Zwarte Adelaars. Deze keer schoot Aboubakar hem binnen en hij besliste zo de eindstand: 1-4.

Adana Demirspor - Besiktas 1-2

19' 1-0 Younès Belhanda

45+4' 1-1 Vincent Aboubakar (assist: Hadziahmetovic)

46' 1-2 Gedson Fernandes (assist: Hadziahmetovic)

72' 1-3 Cenk Tosun (strafschop)

90+6' 1-4 Vincent Aboubakar (strafschop)