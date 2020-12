Sport: Overmars houdt de boot af en mikt op terugkeer naar Engeland

Yanick Vos 21 december 2020 • Laatste update: 10:35

Marc Overmars is niet van plan om de overstap te maken van Ajax naar Barcelona, zo meldt Sport. De directeur voetbalzaken van de Amsterdammers heeft naar verluidt zijn huidige werkgever al laten weten dat hij ondanks een doorlopend contract tot medio 2024 na dit seizoen stopt met zijn werkzaamheden. Hij hoopt volgens de Spaanse sportkrant op een avontuur in de Premier League.

De bekende Spaanse journalist Oriol Domènech bracht vorige week woensdag naar buiten dat Overmars gaat vertrekken bij Ajax. "Verder geen nieuws en geen reacties!", luidde het antwoord van de Ajax-directeur in een reactie aan De Telegraaf. Het duurde niet lang voordat de oud-international gelinkt werd aan een terugkeer naar Barcelona, de club waar hij tussen 2000 en 2004 voor speelde. Volgens Sport zouden diverse kandidaten het zien zitten in Overmars als technisch directeur van de Catalaanse grootmacht. Overmars ziet het echter niet zitten om onderdeel te zijn van een campagne van een van de kandidaten voor de aanstaande presidentsverkiezingen bij Barcelona.

Overmars is naar verluidt uit op een dienstverband in Engeland. Arsenal, de club waar hij Ajax in 1997 voor inruilde en tot aan de zomer van 2000 voor speelde, zou wel oren hebben naar zijn komst. De club verkeert momenteel in een sportieve crisis; met slechts veertien punten uit veertien wedstrijden staat het team van manager Mikel Arteta op de vijftiende plaats. Met Overmars aan het roer zouden the Gunners de weg naar boven willen inzetten. Ook Manchester United zou hem in het vizier hebben. De Daily Record meldde zaterdag al dat Overmars in beeld is bij the Red Devils, die sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson als manager ondermaats presteren ondanks het uitgeven van honderden miljoenen euro’s aan nieuwe spelers.