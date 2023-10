Vrouw van Sir Alex Ferguson op 84-jarige leeftijd overleden

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 17:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:10

De vrouw van Sir Alex Ferguson, Lady Cathy, is donderdag op 84-jarige leeftijd overleden. Lady Cathy had een grote invloed op de carrière van Ferguson bij Manchester United en laat drie kinderen achter.

Lady Cathy haalde haar man in februari 2002 over om niet met pensioen te gaan en door te gaan als trainer van the Red Devils. Dat deed Ferguson. De Schotse manager, die 26 jaar lang de scepter zwaaide op Old Trafford, ging uiteindelijk in 2013 met pensioen.

“We zijn diep bedroefd om het overlijden van Lady Cathy te bevestigen”, schrijft haar familie in een statement. “Ze laat haar man, drie zonen, twee zussen, twaalf kleinkinderen en één achterkleinkind achter. De familie vraagt op dit moment om privacy.”

Lady Cathy en Sir Alex trouwden in 1966. Toen laatstgenoemde vertrok bij United, bedankte hij zijn vrouw in het bijzonder. “Ze is een sleutelfiguur geweest gedurende mijn carrière door voor stabiliteit te zorgen en een enorme steun te zijn. Woorden schieten te kort om uit te drukken wat ze voor mij heeft betekend.”

De vlaggen worden per direct halfstok gehangen op Old Trafford. De spelers van United zullen zaterdagmiddag in het thuisduel met Brentford met rouwbanden spelen. Het vrouwenelftal doet dat vrijdagavond al in de wedstrijd tegen Arsenal.

“Iedereen bij Manchester United condoleert Sir Alex Ferguson en zijn familie met het overlijden van Lady Cathy”, schrijft de club in een statement.

“Lady Cathy was een geliefde vrouw, moeder, zus, grootmoeder en overgrootmoeder en een rots in de branding voor Sir Alex tijdens zijn carrière.”