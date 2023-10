Manchester United moet recordbedrag betalen bij ontslag Ten Hag

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 22:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:06

Mocht Manchester United in een vroeg stadium willen breken met Erik ten Hag, dan moet de club een recordbedrag op tafel leggen. De Nederlander heeft nog een contract tot medio 2025 en heeft bij een vroegtijdige breuk recht op het restant van zijn salaris. Dat bedrag, 15 miljoen pond, werd slechts één keer eerder betaald voor een ontslagen manager.

Ten Hag heeft nog ruim anderhalf jaar een contract bij United, maar zit op de schopstoel vanwege de huidige achtste plek in de Premier League. Ook overwintering in de Champions League - United staat derde in Groep A - is geen uitgemaakte zaak. En dus gonst het van de geruchten over een vroegtijdige breuk.

Mocht United besluiten om Ten Hag de laan uit te sturen, dan kan de in Haaksbergen geboren oefenmeester ruim 17 miljoen euro tegemoet zien. Dat is hetzelfde bedrag dat vijf jaar geleden werd uitgekeerd aan José Mourinho na diens ontslag. Louis van Gaal, in mei 2016 ontslagen, kreeg een slordige 10 miljoen euro mee.

Sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson was United al 38 miljoen pond (43,5 miljoen euro) kwijt aan ontslagpremies. Ten Hag strijkt op Old Trafford per jaar zo'n 9 miljoen pond op. Inclusief de ontslagpremies voor de overige leden van de technische staf gaat de club dat 15 miljoen pond kosten.

Fabrizio Romano wist maandag te melden dat de positie van Ten Hag voorlopig nog niet ter discussie staat. De tegenvallende resultaten van the Mancunians zijn geen reden voor het bestuur van de club om Ten Hag de laan uit te sturen.

Ten Hag en United hebben vijf van de eerste tien competitiewedstrijden verloren. Na de pijnlijke 0-3 nederlaag tegen stadgenoot en aartsrivaal Manchester City leek de Nederlander andermaal de kwaliteiten van zijn selectie in twijfel te trekken.

"We spelen ander voetbal dan ik bij Ajax heb laten zien", zei Ten Hag tegen Viaplay. "Ik kan niet op dezelfde manier spelen. De spelers bepalen hoe je speelt. Ajax heeft een typische en karakteristieke speelstijl, met United zal ik heel ander voetbal laten zien. Dat heb ik vorig jaar ook gedaan."