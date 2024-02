Alex Ferguson is ook buiten het voetbal succesvol en strijkt 1,1 miljoen euro op

Sir Alex Ferguson heeft afgelopen weekend ruim een miljoen euro mogen bijschrijven op zijn bankrekening. De oud-coach van Manchester United was in Saudi-Arabië succesvol met zijn eigen paard 'Spirit Dancer', dat met de hoofdprijs aan de haal ging.

Naast zijn successen in de voetballerij is Alex Ferguson ook actief in de paardensport. De 82-jarige Schot zag hoe zijn eigen gefokte 'Spirit Dancer' als eerste over de streep kwam tijdens de Neom Turf Cup.

Incredible stuff Sir Alex Ferguson bred this horse Spirit Dancer who wins well in Saudi Arabia @RacingTV #Riyadh pic.twitter.com/Vc04rEYsDB — Kroenke_Out1 (@Kroenke_out1) February 24, 2024

Het is niet voor het eerst dat de succesvolle oud-coach een flink geldbedrag opstrijkt met zijn paard. Vorig jaar november bracht 'Spirit Dancer' ook al 585.000 euro in het laatje. Destijds brak Alex Ferguson na afloop een rib tijdens de festiviteiten.

Hoewel het paard van de voormalig toptrainer niet als favoriet werd bestempeld, kwam hij door een indrukwekkende eindsprint toch als eerste over de finishlijn. Het dier wordt gereden door jockey Oisin Orr.

In totaal lopen de verdiensten van 'Spirit Dancer' op naar ruim twee miljoen euro. Eerder boekte de Schot successen met ‘Rock of Gibraltar’ en ‘Clan Des Obeaux’. Met laatstgenoemde schreef hij twee keer de befaamde King George Chase op zijn naam.

“Het is geweldig, als in een droom”, sprak Ferguson na zijn winst in Saudi-Arabië. “Een vriend raadde me ooit aan om m’n eigen paardenfokkerij op te starten. We kochten vervolgens een merrie van de Duitse trainer Andreas Wohler en het resultaat is te zien met dit paard."

"Zijn trainer (Richard Fahey, red.) zei dat we een kans maakten, maar echt zeker kan je natuurlijk nooit zijn in een stevige bezette wedstrijd als deze. Al komt ‘Spirit Dancer’ van de tophengst Frankel. Dit kon eigenlijk niet misgaan."

Frankel is razend populair onder de paardenfokkers en staat te boek als het beste racepaard ooit. In zijn laatste paringsjaar was hij goed voor 78 miljoen euro. Om te paren met Frankel moet 410.000 euro worden neergeteld.

