Ten Hag: ‘De kans dat hij blijft is heel groot, we willen geen spelers kwijt’

Dominic Mostert 20 december 2020 • Laatste update: 17:05

Erik ten Hag hoopt op een langer verblijf van Edson Álvarez bij Ajax. De verdediger annex middenvelder van Ajax staat in de belangstelling van Valencia, dat volgens eerdere berichtgeving van De Telegraaf uit is op een huurovereenkomst met een optie tot koop aan het einde van het seizoen. Na de zege op ADO Den Haag (2-4) benadrukt Ten Hag echter dat hij iedereen nodig heeft en geen spelers wil zien vertrekken in januari.

"Dat is mij niet bekend", reageert de trainer van Ajax op de vraag van FOX Sports of Álvarez misschien weggaat. "Vlak voor de transferwindow gaan er altijd geruchten, maar als we iets te melden hebben, dan doen we dat." Ten Hag noemt de kans dat Álvarez in de winter bij Ajax blijft 'heel groot'. "We willen gewoon geen spelers verliezen. Je ziet dat je alle spelers nodig hebt. Het is een zwaar jaar en er komt een nog zwaarder voorjaar aan, met een wedstrijd om de drie dagen. Dan heb je gewoon een brede kleedkamer nodig om dingen te kunnen opvangen."

"Je kunt niet iedere keer met dezelfde elf spelen", benadrukt Ten Hag. "Dat is onmogelijk. Ik denk dat iedereen in de kleedkamer het afgelopen halfjaar betrokken is geweest bij de ploeg en dat zal het komend halfjaar niet anders zijn." Álvarez bleef tegen ADO negentig minuten op de bank zitten. Hij is volgens De Telegraaf met name ongelukkig in Nederland, omdat het voorlopig nog niet gelukt is om zijn vriendin Sofia en vijftien maanden oude dochter Valentina naar Nederland te krijgen. Zijn contract bij Ajax loopt door tot medio 2024.

Zaterdag stelde Henk Spaan tijdens de NH Radio Sportcafé-podcast dat de privézaak niet de hoofdreden is voor de vermeende vertrekwens van Álvarez. "Dat is voor een deel misschien waar, maar het allerbelangrijkste is: hij wil gewoon weg omdat hij geen basisplaats heeft. En deze jongen is een grote ster in Mexico, hij heeft heel veel interlands voor zijn jonge leeftijd gespeeld, ook het WK. Hij vindt niet dat hij goed is gebruikt en op waarde is geschat", gaf de journalist aan. Álvarez werd gehaald als centrale verdediger, maar wordt tot zijn teleurstelling meer ingezet op het middenveld.