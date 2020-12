Veerman kijkt ogen uit bij terugkeer: ‘VVV-Ajax 0-13, dat slaat toch alles?’

Henk Veerman verliet sc Heerenveen in 2018 voor het avontuur bij FC St. Pauli, om afgelopen zomer terug te keren in het Abe Lenstra Stadion. In de tussentijd is er behoorlijk veel veranderd in de Eredivisie, zo oordeelt de boomlange aanvaller. Veerman neemt de monsterzege van Ajax op VVV-Venlo (0-13) van eind oktober als voorbeeld van de dominantie van de Amsterdamse club in het Nederlandse voetbal.

"Het gat tussen de top en de onderkant is naar mijn idee groter geworden", concludeert Veerman in een uitgebreid interview met Voetbal International. "VVV-Ajax, 0-13. Dat slaat toch alles? En dan staat VVV niet eens laatste...Ajax is echt enorm gegroeid in de laatste paar jaar. Als zij gas willen geven, zijn ze niet te houden." De Heerenveen-spits ziet het gat tussen de top en het rechterrijtje steeds groter worden. "Tegelijkertijd zie je dat ploegen aan de onderkant veel minder brengen. Wij hadden op bezoek bij ADO Den Haag laatst een totale offday, niets lukte. En nóg konden zij het spel niet maken en waren ze blij met een punt. Vóór mijn vertrek was dat niet zo."

Veerman had in de meest recente transferperiode ook voor FC Groningen kunnen kiezen, al bleef een definitieve deal uit. Aan de flirt met de Trots van het Noorden houdt de 29-jarige aanvaller een apart gevoel over. "Over de persoonlijke voorwaarden konden we het wel eens worden, alleen hebben ze uiteindelijk besloten om een jongere spits te nemen", verwijst Veerman naar het binnenhalen van de pas twintigjarige Jörgen Strand Larsen. "Dat vind ik prima, maar dan is het raar dat er achteraf gezegd wordt dat ik te duur zou zijn geweest."

"Op de dag dat ik helemaal rondkwam met Heerenveen, hebben ze nota bene nog een laatste bod gedaan bij Sankt Pauli. Ook dat is de voetballerij blijkbaar, maar van zulke draaierij hou ik absoluut niet", voegt Veerman daar in duidelijke bewoordingen aan toe. Onder meer Voetbal International schreef destijds dat de salariseisen van de spits te gortig waren, wat volgens Veerman niet klopt. "Kijk nou om je heen. Ik zit hier in een hartstikke normaal huis, het gaat mij totaal niet om geld. Als dat zo belangrijk voor me geweest was, had ik nu wel ergens anders gespeeld."