Zirkzee houdt alle opties open: ‘Ik sluit niet uit dat ik ooit voor hen speel’

Rian Rosendaal 18 december 2020 • Laatste update: 10:08

Joshua Zirkzee heeft nog geen definitief besluit genomen wat betreft zijn loopbaan als international. De aanvaller van Bayern München heeft een Nederlandse vader en een Nigeriaanse moeder, waardoor hij voor beide landen kan kiezen. De pas negentienjarige Zirkzee, met drie interlands voor Jong Oranje achter zijn naam, richt zich voorlopig op het Nederlands elftal, al heeft bondscoach Frank de Boer hem tot dusver nog niet geselecteerd.

Zirkzee, die Nederland in verschillende jeugdelftallen vertegenwoordigde, houdt de deur richting een overstap naar Nigeria echter op een kier. "Je weet nooit wat de toekomst brengt, maar voor nu is mijn doel om onderdeel uit te maken van het land waarvan ik al verschillende jeugdelftallen heb doorlopen", laat de Bayern-spits weten in een interview met OwnGoalNigeria. Om er duidelijk aan toe te voegen: "Maar op het hoogste niveau is het een heel ander verhaal, want Nigeria is ook een optie. De kans om voor dat land te spelen sluit ik niet bij voorbaat uit."

De door Feyenoord opgeleide Zirkzee staat op 26 jeugdinterlands voor Nederland en dus drie optredens namens Jong Oranje. Bondscoach Erwin van de Looi gunde de jonge spits speeltijd in drie EK-kwalificatiewedstrijden, al wist Zirkzee niet te scoren in deze duels. Jong Oranje wist zich gemakkelijk te plaatsen voor het EK van 2021, met gastland Hongarije, Duitsland en Roemenië als tegenstanders in de poulefase. De groepsduels worden afgewerkt tussen 24 en 31 maart. De eerste twee ploegen van elke poule vervolgen de eindronde op 31 mei, met de finale op 6 juni.

Zirkzee haalde eerder deze week via Snapchat uit naar het volgens hem leugenachtige BILD. Volgens de boulevardkrant ontbrak de aanvaller wegens een voetblessure in de selectie van trainer Hansi Flick, maar de Nederlander kwam met een andere lezing. "Waarom verzinnen de media leugens over mij?", zo vroeg hij zich af. De talentvolle aanvaller kreeg in november een vals-positieve coronauitslag. "Ik zat wederom voor tien dagen in quarantaine”, legde. hij uit. “Ik ben gezond en alweer terug. Jezus, stuur deze leugens in godsnaam terug naar de boodschapper. Ik heb geen blessure! Stop met het verhullen van het feit dat ik al twee keer in quarantaine ben geweest", aldus Zirkzee, die in de laatste drie duels ontbrak in de Bayern-selectie.