Joshua Zirkzee rekent op Snapchat af met ‘leugens’ van BILD

Bayern München-spits Joshua Zirkzee heeft via Snapchat afgerekend met geruchten over zijn afwezigheid in de selectie van trainer Hansi Flick. BILD meldde dat de Nederlands jeugdinternational ontbrak door een voetblessure, maar volgens Zirkzee steekt de vork anders in de steel. Op sociale media laat hij weten dat de Duitse boulevardkrant leugens verspreidt.

Zirkzee beleeft een moeizaam seizoen bij Bayern en zat de afgelopen drie wedstrijden niet bij de wedstrijdselectie. Volgens BILD was de negentienjarige spits afwezig door een voetblessure. Zirkzee, die volgens eerdere geruchten in de media niet meer in de plannen van Flick voor zou komen, baalt van de berichtgeving. “Waarom verzinnen de media leugens over mij?”, vraagt hij zich op Snapchat af.

Joshua Zirkzee hatte keine Fuß-Probleme, wie von BILD berichtet, sondern war 10 Tage in Quarantäne, die er heute verlassen konnte. [Snapchat] pic.twitter.com/OIuLQ7oljZ — FC Bayern News (@iMiaSanMia_GER) December 15, 2020

De talentvolle aanvaller kreeg in november een vals-positieve coronauitslag. 'Ik zat wederom voor tien dagen in quarantaine”, legt hij uit. “Ik ben gezond en alweer terug. Jezus, stuur deze leugens in godsnaam terug naar de boodschapper. Ik heb geen blessure! Stop met het verhullen van het feit dat ik al twee keer in quarantaine ben geweest", aldus Zirkzee.