Zakaria Labyad: ‘Die andere was voor Nous, Hakim en Quincy’

Zakaria Labyad staat achter Quincy Promes. De aanvaller van Ajax, woensdagavond goed voor twee doelpunten in het spektakelstuk tegen FC Utrecht (5-4), gaat ervan uit dat er 'niks' aan de hand is omtrent zijn ploeggenoot, die zaterdag werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een ernstige steekpartij. Nadat hij de 2-1 en de 4-4 maakte, liet Labyad met handgebaren blijken zijn ploeggenoot te steunen.

"Een hartje voor mijn vrouw, die andere was voor Nous, Hakim (Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech, red.) en Quincy", doelt Labyad op een gebaar dat hij met de rechterhand maakte. De gelegenheidsspits geeft bij FOX Sports aan dat de spelersgroep rustig is gebleven onder de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Hij heeft zijn ploeggenoot niet op de man af gevraagd of hij schuldig is. "Ik heb hem zeker gesproken, maar dat heb ik niet gevraagd. Wij gaan ervan uit dat er niks is, daar hebben we alle vertrouwen in."

Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd gaat ook trainer Erik ten Hag nog eens in op de situatie. "Mijn hart breekt als ik zo’n boodschap krijg", vertelt hij over het moment dat de arrestatie van Promes bekend werd op zaterdag. "Ook de kleedkamer was diep geraakt. Dat is moeilijk. Maar ik heb een positieve Quincy aan de telefoon gehad. Hij heeft een nare ervaring gehad en morgen gaan we met elkaar spreken."

Over de wedstrijd valt ook voldoende te zeggen, weet Labyad. "'Ja...Ja... Wat moet ik ervan zeggen? Het was eigenlijk ongelooflijk", lacht hij. "In de eerste helft én in de tweede helft kregen we een doelpunt tegen in de eerste minuut... Twee keer een dramatisch begin. Gelukkig winnen we de wedstrijd nog, ik denk dat dat op dit moment het belangrijkst is. Ik weet zelf niet wat er gebeurde. Het was een doelpuntrijke wedstrijd met negen goals."