Basisdebuut lonkt bij Ajax in beker: ‘Hij maakt bijna altijd de goede keuzes'

Devyne Rensch maakt goede kans om woensdagavond in de TOTO KNVB Beker zijn basisdebuut voor Ajax te maken, zo meldt Het Parool. De zeventienjarige verdediger kan in de zestiende finales tegen FC Utrecht profiteren van de afwezigheid van de geblesseerde Noussair Mazraoui en de geschorste Sean Klaiber.

Rensch maakte dit seizoen al twee keer zijn opwachting in het eerste van Ajax als invaller. Trainer Erik ten Hag laat de multifunctionele verdediger sinds het begin van het seizoen meetrainen met het eerste elftal, maar meestal speelt Rensch zijn wedstrijden voor Jong Ajax. Nu Ten Hag tegen FC Utrecht niet kan beschikken over zijn beide rechtsbacks, zou de talentvolle verdediger op die positie zijn basisdebuut voor Ajax kunnen maken.

Zelf omschrijft Rensch zich als een 'chique voetballer': mooi, stijlvol, rustig aan de bal. "Maar vergis je niet", zegt Jong Ajax-trainer Van der Gaag tegenover Het Parool. "Devyne is snel en sterk in het man-tegen-man verdedigen. Hij maakt bijna altijd de goede keuzes." Net als Rensch mogen ook de talenten Brian Brobbey, Naci Ünüvar en Kenneth Taylor regelmatig meetrainen bij Ajax 1. "Ik zie ze alleen van een afstandje, maar bij de wedstrijden van Jong Ajax heb ik ze erbij", zegt Van der Gaag. "Dat is niet altijd makkelijk voor die jongens, die switch, maar ze gaan er goed mee om."

Rensch heeft weinig problemen met het spelen van zijn wedstrijden voor Jong Ajax. "Ik ben blij dat ik een plekje heb gekregen in de A-selectie", aldus de centrumverdediger, die mede door zijn tweebenigheid ook regelmatig als links- of rechtsback wordt ingezet. "Dat is een beloning, maar ik zie het ook als motivatie om nóg harder te werken. Ik mag niet gemakzuchtig worden. Dan zijn die wedstrijden in Jong Ajax gewoon heel belangrijk: vechten tegen sterke en snelle spitsen en de negentig minuten volmaken."

De weg naar het eerste elftal van Ajax vergt geduld, weet Rensch. "Sommige jongens zijn ongeduldig. Maar neem nou Ryan Gravenberch. Hij heeft vorig seizoen een half jaar bij Jong Ajax gezeten en daarvoor ook al een jaar onder Michael Reiziger. Dat ging met pieken en dalen. Totdat hij op enig moment de beste was en wekelijks uitblonk. Ook Ryan heeft er heel wat vlieguren opzitten bij ons."