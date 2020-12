Van der Gijp lacht hardop om bizar fragment bij PSV: ‘Dan kun je er niks van’

René van der Gijp is bepaald niet onder de indruk van Ibrahim Sangaré. De analist laat in Veronica Inside een tamelijk bizar fragment zien van de middenvelder van PSV uit de wedstrijd tegen FC Utrecht (2-1 winst) om dat te illustreren. Daarin krijgt Sangaré in de slotfase van het duel een hoge bal naar zich toe, die hij vervolgens recht de lucht in schiet.

"Je moet als speler natuurlijk keuzes maken, maar wat is hij nou aan het doen?", lacht Van der Gijp hardop. "Dan kun je er niks van. Dit zie je in de vierde klasse KNVB. Wat hij dacht? Geen flauw idee. Hij denkt: omhoog met die bal, zo lang mogelijk." Ook Wim Kieft reageert verbaasd op het fragment van Sangaré. "Dan kun je toch echt niet voetballen?", aldus Kieft. "Hij zal hebben geprobeerd om de bal met de buitenkant te raken, dan gaat hij de andere kant op. Maar dat lukte niet", lacht hij.

Screenshots van het bewuste moment van Ibrahim Sangaré.

Ook over Pablo Rosario, die doorgaans het controlerende blok op het middenveld vormt bij PSV met Sangaré, is Kieft niet positief. "Ik vind sowieso dat middenveld met die Rosario... Ik vind: die kunnen er niet veel van. Het is allemaal maar 'het systeem' dat Schmidt wil spelen. Het blok zetten van twee verdedigende middenvelders en dan de spelers het voorin laten uitzoeken. Alleen: op het moment dat je moet opbouwen, want dat gebeurt vaak als je PSV bent en je bent de betere ploeg, dan blijft er niks van over."

Kieft adviseert PSV dan ook om een ander type op het middenveld neer te zetten. "Als ik die Teun Koopmeiners zie, en die zou op die plek van Sangaré of Rosario staan, dan heb je een voetballer. Dan gaat het ook wat makkelijker, en hoef je hem niet zo blind naar voren te rammen elke keer. Dus ik vind dat best wel een beperking." Kieft vindt verder dat PSV een goed elftal heeft, op het verdedigende centrum na. "Ik heb van Roger Schmidt (de trainer van PSV, red.) begrepen dat die Olivier Boscagli heel goed is, maar hij kan niet verdedigen. En zo goed kan hij ook niet voetballen..."