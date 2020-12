Jan van Halst: ‘Ik was niet echt verrast door de arrestatie van Quincy Promes’

De arrestatie van Quincy Promes heeft Jan van Halst zondag niet verrast. De aanvaller van Ajax werd in de ochtend gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in een loods van zijn bedrijf in Abcoude. Daarbij zou Promes een neef zwaar hebben verwond. Zelf ontkent Promes bij monde van zijn advocaat zijn betrokkenheid bij de steekpartij: Promes zou op het bewuste moment niet eens aanwezig zijn geweest.

Na zijn arrestatie werd Promes door de politie verhoord. De aanvaller van Ajax blijft in ieder geval tot maandag vastzitten. Dan wordt hij nogmaals verhoord en gaat het onderzoek verder. Ajax heeft de arrestatie nog niet bevestigd, maar liet zondag wel weten dat Promes niet op de training is verschenen. Het nieuws is zondagavond uiteraard onderwerp van gesprek bij praatprogramma Rondo op Ziggo Sport. "Ik was niet echt verrast. Hij heeft heel vaak iets aan zijn kont hangen. Bij Ajax is hij weggestuurd toen hij wat raar gedrag vertoonde”, zegt Van Halst. Destijds was Promes zestien; hij erkende later dat zijn gedrag als jeugdspeler ‘zo storend’ was, dat Ajax van hem af wilde.

Promes ontkent betrokkenheid; veel nieuwe details komen naar buiten

“Ik heb helaas ook gehoord dat hij vaker in bepaalde circuits zat, waarvan je denkt: waarom nou? Hij uit zich daar ook in, met rappers die ook niet zo’n goed verleden hebben", vervolgt de analist. Hij doelt vermoedelijk op de vriendschap tussen Promes en rapper Djaga Djaga. Samen brachten ze dit jaar nog de single Fall uit. Djaga Djaga zit momenteel echter een gevangenisstraf van achttien jaar uit voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van crimineel Abderrahim ‘Appie’ Belhadj. Van Halst vindt het 'teleurstellend' dat Promes zich inlaat met zo iemand. "Want het is een heerlijke jongen. Maar hij heeft alles ontkend, dus laten we hopen dat het niet klopt."

Ruud Gullit benadrukt dat Promes nog niet schuldig is bevonden. "Je moet nu nog geen mening hebben. Het is inderdaad een heerlijk joch", aldus de oud-international van Oranje, die voetballers in het algemeen adviseert om zich enkel op hun voetbalcarrière te richten. "Hij ging zich op een gegeven moment vol op de muziek richten, maar het vervelende is: als je niet goed speelt, worden zulke nevenactiviteiten uitgelicht. ‘Zie je wel, je bent alleen maar met andere dingen bezig’, hoor je dan. Ik hoop, als het allemaal goed afloopt, dat hij echt gaat nadenken wat belangrijk voor hem is: wil je je carrière goed afsluiten en dan pas de muziekwereld in gaan? Als het niet goed gaat, wordt het altijd een item. Het is heel lastig om tijdens een voetbalcarrière twee dingen tegelijk te doen."