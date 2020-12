Promes ontkent betrokkenheid; veel nieuwe details komen naar buiten

Quincy Promes ontkent betrokken te zijn geweest bij een steekincident op een familiefeest, zo meldt zijn advocaat zondagmiddag. De aanvaller van Ajax werd in de ochtend gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in een loods van zijn bedrijf in Abcoude. Daarbij zou Promes iemand zwaar hebben verwond. "Promes was op het moment van het incident niet ter plaatse. Promes werkt volledig mee aan het onderzoek", meldt de advocaat van Promes in een schriftelijke reactie aan de pers.

Er komen ondertussen meer details naar buiten over het vermeende verloop van de bewuste dag in juli. Het Parool meldt dat het slachtoffer een neef van Promes is en dat het om een messteek onder de knie zou gaan. Daarbij werd een van zijn pezen doorkliefd, zo bleek nadat derden tussenbeide waren gesprongen. "Aan het eind van de avond werd mijn cliënt zonder aanleiding neergestoken", vertelt Yehudi Moszkowicz, de advocaat van het slachtoffer.

Eerder op de zondag meldde De Telegraaf dat Promes indirect zou hebben geprobeerd om het slachtoffer ertoe te bewegen om geen aangifte te doen. In eerste instantie gebeurde dat ook niet. "Omwille van de persoon om wie het ging en de wijze waarop dit zijn carrière kon beïnvloeden is gekozen voor een civielrechtelijke aansprakelijkheidsprocedure. Daar was contact over met zijn advocaat", aldus Moszkowicz. Terwijl deze langdurige procedure liep, kwam bij het Team Criminele Inlichtingen van de politie informatie over de steekpartij. De neef van Promes werd uitgenodigd om een verklaring af te leggen en deed toen alsnog aangifte.

"Mijn cliënt heeft de koninklijke weg bewandeld”, reageert Moszkowicz op het verhaal dat Promes de civiele procedure als een soort afpersingspoging zou hebben beschouwd. "Het is gewoon via een aansprakelijkheidsstellingsbrief gegaan." Volgens Moszkowicz heeft het slachtoffer 'geen idee' wat de aanleiding was voor de steekpartij. Hij reageert daarmee op het het verhaal dat Promes zijn cliënt ervan zou hebben beschuldigd geld gestolen te hebben van een familielid. "Wat er dreigt te gebeuren, is dat hij als een soort geldwolf wordt neergezet. Dat is de omgekeerde wereld", zegt de advocaat van het slachtoffer tegen RTL Boulevard. "Cliënt is aangevallen, ernstig verwond. Hij koos er niet voor om naar de politie te gaan, maar het onderling op te lossen. Hij is het slachtoffer en het is heel normaal dat hij de dader aansprakelijk stelt voor wat hem is aangedaan."

Na zijn arrestatie werd Promes door de politie verhoord. De aanvaller van Ajax blijft in ieder geval tot maandag vastzitten. Dan wordt hij nogmaals verhoord en gaat het onderzoek verder. Ajax heeft de arrestatie nog niet bevestigd, maar liet zondag wel weten dat Promes niet op de training is verschenen. Een woordvoerder voegt daar nu een en ander aan toe in een reactie aan De Telegraaf. "Als je ergens van wordt beschuldigd, wil dat niet zeggen dat je het hebt gedaan", benadrukt de woordvoerder. "Het is dus te voorbarig om er nu vanuit Ajax iets over te zeggen. De woordvoering loopt via zijn advocate." Promes wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Op dat delict staat een gevangenisstraf van maximaal vier jaar.