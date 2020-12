De Boer tipt Overmars: ‘Dan staat er toch wel weer een goede ploeg’

De huidige situatie van Ajax doet Ronald de Boer denken aan de periode na het seizoen 1994/95, toen het succesteam dat de Champions League had gewonnen in hoog tempo uit elkaar viel. Nadat de Amsterdammers in het seizoen 2018/19 de halve finale van het miljardenbal bereikte, is een groot deel van de beste spelers verkocht aan de Europese top. "Dat is inherent aan een goed Europees jaar. Spelers zijn als loslopend wild. Iedereen wil je vangen”, aldus De Boer.

Onder meer Matthijs de Ligt (Juventus), Frenkie de Jong (Barcelona), Lasse Schöne (Genoa), Hakim Ziyech (Chelsea), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion) en Donny van de Beek (Manchester United) zijn vertrokken. Net als in de jaren negentig brokkelt de succesvolle Ajax-ploeg steeds verder af. Spelers als Patrick Kluivert, Edgar Davids, Clarence Seedorf en Michael Reiziger vertrokken razendsnel bij Ajax. Frank en Ronald De Boer bleven samen met Edwin van der Sar achter. “Ondanks dat wij er als sterkhouders nog waren, merkte je dat we minder waren", zegt De Boer tegen de NOS. "Dat zie je bij het huidige Ajax ook. Je kunt leuk meedoen, biedt af en toe weerstand, maar om echt door te stoten heb je meer toppers nodig."

Terwijl voormalige ploeggenoten bij de Europese top speelden, droeg De Boer nog het shirt van Ajax. “Ik weet nog dat we een keer kansloos verloren bij NAC en ik tegen mijn broer Frank zei: 'Wat doen we in godsnaam nog hier?'" Ajax slaagde er niet in om goede vervangers te halen. Het niveau van de selectie holde achteruit, zo was ook zichtbaar op de trainingen. “Op een gegeven moment raak je gewoon gefrustreerd, omdat het positiespel niet meer Ajax-waardig is. Dat is eigenlijk niet eerlijk voor de nieuwe jongens. Zij waren prima spelers, daar gaat het niet om. Maar je vergelijkt het met 1995. Wij waren het zo gewend om met Ajax de top te zijn, dan doet het gewoon pijn."

De Boer verwacht dat het huidige Ajax er wel weer bovenop komt. De oud-international ziet dat er een sterke lichting met jeugdspelers aankomt. "Er komt met jongens als Brian Brobbey, Kenneth Taylor, Devyne Rensch en de broers Timber weer goede jeugd aan", aldus De Boer, die denkt dat directeur voetbalzaken Marc Overmars er goed aan doet om een ervaren speler aan te trekken. “Als je dan nog een goede aankoop kunt doen à la Dusan Tadic, Daley Blind of Davy Klaassen, dan staat er toch wel weer een goede ploeg. Het is nu even klote, maar Ajax moet de schouders eronder zetten en strijdbaar zijn."