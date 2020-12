‘Feyenoord anticipeert op vertrek en start zoektocht naar defensieve kracht’

Feyenoord gaat zich in de jacht op defensieve versterkingen richten op een nieuwe rechtsback. Die positie wordt op dit moment ingenomen door Lutsharel Geertruida, maar van hem wordt verwacht dat hij in de toekomst het centrale hart gaat vormen met Marcos Senesi. Bart Nieuwkoop, die door trainer Dick Advocaat ook als rechtsback wordt geposteerd, beschikt over een aflopend contract en de verdediger heeft met het oog op een eventuele contractverlenging nog niet met Feyenoord gesproken, zo weet Feyenoord Transfermarkt.

Nieuwkoop en Geertruida concurreren momenteel om de rechtsbackpositie bij Feyenoord, maar van Geertruida wordt verwacht dat hij na dit seizoen naar het centrum zal verhuizen. Daar speelt nu nog de van FK Krasnodar gehuurde Uros Spajic. Hij keert normaal gesproken komende zomer terug naar Rusland en wordt in het hart van de verdediging waarschijnlijk vervangen door Geertruida. De verdediger ontbrak dit seizoen een aantal weken en werd daarnaast meerdere keren als middenvelder ingezet door Advocaat. De vele afwezigen bij Feyenoord zorgen ervoor dat Nieuwkoop dit seizoen veel speelminuten maakt als rechtsback, maar zijn contract loopt deze zomer af en het is nog maar de vraag of contractverlenging tot de mogelijkheden behoort.

#Feyenoord wenst zich op termijn te versterken op de rechtsbackpositie. Lutsharel Geertruida wordt gezien als toekomstig RCV. Bart Nieuwkoop loopt medio 2021 uit contract en heeft betreft een eventuele contractverlenging (nog) niets mogen vernemen. — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) December 11, 2020

Een andere optie voor de rechtsbackpositie is Denzel Hall. De jongeling tekende eerder deze week een contract tot 2024 in De Kuip, maar wordt niet gezien als basiskracht en zal rustig worden gebracht door de vertrekkende Advocaat. Daarnaast is Hall nog herstellende van een forse knieblessure die hij aan het begin van het seizoen opliep. Hij zal de komende maanden nog niet inzetbaar zijn. Naast Nieuwkoop lopen overigens ook de contracten van Luciano Narsingh, Eric Botteghin, Sven van Beek, Nick Marsman, George Johnston en Ramón ten Hove volgend jaar zomer af bij Feyenoord.

Nog niet zolang geleden werd Rick Karsdorp, thans in dienst van AS Roma, nog in verband gebracht met de rechtsbackpositie van Feyenoord, evenals Daryl Janmaat. Technisch directeur Frank Arnesen benadrukte echter al snel dat Janmaat geen optie is voor Feyenoord. "Dat snap ik ook heel goed. Ik heb in het verleden een aantal keren aangegeven dat ik ervoor open stond. Op een gegeven moment moet je verder. Ik ga ook niet slijmen. Dan moet het ook van beide kanten komen. Ze hebben daar twee jonge jongens lopen, dan is het niet het moment en heb ik daar gewoon een heel mooie tijd gehad en herinnering aan overgehouden", zo zei de clubloze rechtsback in november bij Ziggo Sport.