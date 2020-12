Eindelijk presidentskandidaat die Koeman steunt: ‘Gebeurde met Cruijff ook’

Mocht Toni Freixa op 24 januari 2021 worden verkozen tot nieuwe voorzitter van Barcelona, dan kan dat weleens goed uitpakken voor Ronald Koeman. In tegenstelling tot verschillende andere presidentskandidaten is de Spaanse bestuurder van mening dat de Nederlandse coach gewoon op de bank moet blijven zitten in het Camp Nou. Tevens geeft Freixa zijn duidelijke mening over de situatie omtrent Lionel Messi, van wie veel mensen verwachten dat hij na dit seizoen vertrekt.

"Ik was de eerste om te zeggen dat de positie van Koeman niet onder druk staat, zelfs toen andere presidentskandidaten met andere namen op de proppen kwamen", benadrukt Freixa vrijdag in een interview met Goal. "En die uitspraak deed ik om twee redenen. Ten eerste omdat Koeman een smetteloze reputatie heeft als icoon van Barcelona, het is iemand die in een onrustige periode zijn gevoel voor de club liet spreken en de baan van trainer accepteerde. Ten tweede: ik geloof dat het schenken van rust en stabiliteit aan de trainer alleen maar goed is voor de club."

"In de geschiedenis van Barcelona hield Josep Lluís Núñez (voormalig voorzitter Barcelona, red.) Johan Cruijff de hand boven het hoofd na een paar moeizame beginjaren, net zoals Joan Laporta (eveneens oud-voorzitter, red.) dat deed met Frank Rijkaard", vervolgt Freixa zijn uitleg. "De club bevindt zich nu wederom in een lastige situatie en stabiliteit is echt van cruciaal belang in het hele proces. Koeman kan de belichaming zijn van die stabiliteit en ik ben blij dat de overige presidentskandidaten het daarmee eens zijn."

Ook wat betreft de toekomst van Messi wijkt de mening van Freixa af van presidentskandidaten zoals Jordi Farré en Víctor Font i Manté, die erop vertrouwen dat de aanvaller Barcelona trouw blijft. "Messi is een onderdeel van het team en wij geloven niet dat het beantwoorden van vragen over wat hij heeft gedaan, wat hij doet of nog gaat doen, in zijn belang of dat van het elftal is", aldus Freixa. "Messi is een essentieel onderdeel van de selectie en ik gun hem alle succes, maar constant over hem praten lijkt mij voor niemand het beste."