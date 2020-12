Makkelie doet mee aan statement voor PSG - Basaksehir: ‘Graag zelfs’

Alle ogen waren woensdagavond even op Danny Makkelie gericht. De Nederlandse arbiter kreeg het door vermeend racisme gestaakte Champions League-duel van dinsdag tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir toebedeeld en maakte voorafgaand aan het duel een statement met de spelers en de technische staf van beide clubs. In de middencirkel van Parc des Princes werd geknield tegen racisme.

Tegenover het Algemeen Dagblad wil Makkelie niet veel kwijt over het voorval van afgelopen dinsdag. Zolang de UEFA het incident in onderzoek heeft, richt de scheidsrechter zich enkel op het in goede banen leiden van wedstrijden, zo ook woensdagavond. “Als mens, als politieman en als UEFA-scheidsrechter sta ik voor normen en waarden en voor respect. Ik zeg nee tegen racisme. Dus natuurlijk wil je zoiets uitdragen. Graag zelfs”, doelt Makkelie een dag na de veelbesproken laatste groepswedstrijd in de Champions League op het racisme-statement.

PSG - Paris Saint-Germain - Istanbul Basaksehir Futbol Kulübü is inmiddels hervat met een indrukwekkend statement én een WERELDGOAL van Neymar Jr.!

Terwijl Makkelie in Parijs PSG met 5-1 zag winnen, werd duidelijk dat de door Sebastian Coltescu gemaakte excuses op Twitter niet van de Roemeense arbiter afkomstig waren. Althans, dat beweert de Roemeense bond. De official van de UEFA zou geen Twitter hebben volgens de voetbalbond. Coltescu raakte dinsdag in opspraak nadat hij assistent-trainer Pierre Webó van Istanbul Basaksehir omschreef als ‘zwarte man’. Het duel werd na veertien minuten spelen gestaakt en woensdagavond hervat door Makkelie. De vermeende racistische uitspraken kan Coltescu volgens het Franse L’Equipe een schorsing van tien wedstrijden kosten.

Makkelie twijfelde geen moment toen PSG en Basaksehir aangaven een statement te willen maken voorafgaand aan het duel. “Het is blijkbaar nog nodig om hier een statement tegen te maken”, aldus Makkelie. “Het is goed om te merken dat spelers en trainers van Paris Saint-Germain en Basaksehir er net zo over dachten. Dit was een mooi signaal naar de hele wereld. Of het nu de spelers van Paris Saint-Germain waren of die van Basaksehir; bij iedereen voelde je dat ze het belangrijk vonden om hun stem te laten horen. Een fijn staaltje eensgezindheid, vond ik.”

Het vermeende racisme-incident tussen Coltescu en Webó krijgt ongetwijfeld snel een staartje. De Roemeense arbiter heeft laten weten zelf ook gediscrimineerd te zijn tijdens het duel, waarbij leden van de technische staf van Basaksehir hem meerdere keren voor zigeuner zouden hebben uitgemaakt. De UEFA heeft aangegeven naar beide situaties onderzoek te doen.