‘Juventus bereid om grote naam op te offeren voor terugkeer van Pogba’

Ole Gunnar Solskjaer is niet blij met de uitspraken van Mino Raiola over Paul Pogba. De zaakwaarnemer zei maandag in een interview met Tuttosport dat het beter is dat de middenvelder, die niet altijd een basisplaats heeft, volgend jaar vertrekt bij Manchester United. Solskjaer vindt het vooral vervelend dat hij wederom moet reageren op pikante uitspraken van Raiola over een speler van the Red Devils. Ondertussen lijkt een terugkeer bij Juventus steeds dichterbij te komen.

"Paul is ongelukkig bij Manchester United", liet Raiola in duidelijke bewoordingen weten in de Italiaanse media. "Hij kan zich niet meer laten gelden zoals hij graag zou willen en zoals ook van hem wordt verwacht. Paul heeft een nieuwe club nodig. Hij heeft een andere omgeving nodig. Hij staat nog achttien maanden onder contract. Zijn contract loopt in de zomer van 2022 ten einde. Maar ik denk dat het zowel voor Pogba als Manchester United het beste is als hij al in de komende transferperiode vertrekt. Dat is het beste voor iedereen." Om er duidelijk aan toe te voegen: "Zo niet, dan weet Manchester United dat het risico bestaat dat hij transfervrij zal vertrekken. Het is niet de intentie van Paul om een contractverlenging te ondertekenen."

Na afloop van de smadelijke 3-2 nederlaag tegen RB Leipzig van dinsdagavond kwam Solskjaer met een duidelijke reactie op de woorden van Raiola. Volgens de Noorse manager hebben de uitspraken geen negatieve invloed op het groepsgevoel bij Manchester United. "Er zijn geen problemen, er is een hechte band binnen de selectie", zo klonk het in gesprek met BT Sport. "Hoe sneller de zaakwaarnemer van Pogba beseft dat het een teamsport is en dat we hier samenwerken, hoe beter. En dat is misschien wel het laatste wat ik erover wil zeggen, ik wil er verder geen energie aan verspillen. Je moet verder aan Paul vragen of hoe nog gelukkig is hier, ik ga niet voor hem praten."

Fabio Paratici, technisch directeur van Juventus, geeft toe dat Pogba een interessante optie is. Het is echter nog maar de vraag of de Italiaanse kampioen serieus werk gaat maken van de terugkeer van de middenvelder, die tussen 2012 en 2016 ook al voor La Vecchia Signora speelde. "Pogba terug naar Juventus? Dat is niet de juiste vraag en het zal waarschijnlijk ook een duur verhaal worden", laat de bestuurder weten aan Sport Mediaset. "We houden heel veel van Paul en vinden het een geweldige speler, maar hij is nu een speler van Manchester United."

Tuttomercatoweb wist dinsdagavond laat te melden dat Juventus wel degelijk bezig is met de terugkeer van Pogba. Men zou inzetten op een directe ruil met Manchester United, dat in dat geval Paulo Dybala zou verwelkomen op Old Trafford. De vraagprijs van Pogba zou momenteel dertig miljoen euro hoger liggen dan dat van Dybala, maar Juventus hoopt er uiteindelijk uit te komen met Raiola. De Nederlandse sportjournalist Jurriaan van Wessem meldt via Twitter dat er door beide partijen in Monaco reeds is gesproken over een ruildeal in januari, al is het afwachten of de Argentijnse aanvaller een overgang naar de Premier League ook daadwerkelijk ziet zitten.

