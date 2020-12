Mino Raiola kondigt transfer in zomer van 2021 aan: ‘Het is voorbij’

Zaakwaarnemer Mino Raiola verzekert in een interview met Tuttosport dat Paul Pogba komende zomer gaat vertrekken bij Manchester United. De Franse international sprak zich al meerdere keren in negatieve zin uit over zijn situatie bij de club waar hij niet wekelijks verzekerd is van een basisplaats en lijkt nu te vertrekken. Manager Ole Gunnar Solskjaer deed dit seizoen slechts in vijf Premier League-wedstrijden vanaf de eerste minuut een beroep op de middenvelder.

Afgelopen weekend kon Pogba voor het eerst sinds lange tijd weer eens rekenen op een basisplaats bij United. In de uitwedstrijd tegen West Ham United (1-3 winst) begon de Fransman net als Donny van de Beek vanaf het begin en nam na ruim een uur spelen de gelijkmaker voor zijn rekening. Het betekende voor het eerst sinds 1 november (destijds in de met 0-1 verloren uitwedstrijd tegen Arsenal) weer een basisplaats voor Pogba. De middenvelder behoorde tijdens de Premier League-duels met Everton en Southampton niet tot de wedstrijdselectie, terwijl hij midweeks tegen Paris Saint-Germain als invaller binnen de lijnen kwam.

Het interview met Raiola met Tuttosport wordt dinsdag gepubliceerd. De Italiaanse krant deelt maandag alvast een voorproefje. “Het is voorbij”, zegt Raiola over de situatie van Pogba op Old Trafford. Pogba kwam medio 2016 voor 105 miljoen euro over van Juventus en heeft nog een contract tot medio 2022, maar zou aanstaande zomer al vertrekken bij de nummer vijf van de Premier League. In gesprek met het Franse RTL liet Pogba onlangs weten niet gelukkig te zijn met de periode die hij momenteel doormaakt in Engeland. “Ik heb het nog nooit zo moeilijk gehad in mijn carrière”, zei hij enkele weken geleden.

"De Franse ploeg is frisse lucht. We zijn zo blij elkaar te zien. Dat is anders dan bij de club. Hier zijn we allemaal samen, het is iets magisch. We realiseren ons dat iedereen blij is om te komen en dat maakt het verschil." Ook Didier Deschamps van Frankrijk sprak zich kritisch uit over de huidige gang van zaken rond zijn pupil. De bondscoach sprak de hoop uit dat Pogba snel de weg omhoog zou vinden. Pogba raakt in augustus besmet met het coronavirus en dat zou volgens Deschamps een van de redenen zijn waarom Pogba zijn niveau nog niet heeft weten te halen dit seizoen.