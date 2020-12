Noa Lang ‘goed opgevangen’ na vertrek bij Ajax: ‘Hem noem ik papa’

Noa Lang kan zich vanavond met Club Brugge kwalificeren voor de achtste finales van de Champions League. Wanneer er gewonnen wordt van Lazio plaatst de Belgische topclub zich voor het eerst in de clubgeschiedenis voor de volgende ronde van het miljardenbal. "Dit is natuurlijk wel iets wat ik van tevoren als doel had toen ik deze transfer maakte", zegt Lang.

Club Brugge kwam in het verleden zeven keer uit in de Champions League, maar telkens was de groepsfase het eindstation. Anderlecht (2000/01) en KAA Gent (2015/16) zijn de enige twee Belgische clubs die zich ooit hebben geplaatst voor de volgende ronde. “We kunnen geschiedenis schrijven en hopelijk is iedereen binnen de ploeg zich daarvan bewust. Want hoe vaak krijg je als Club Brugge de kans om zo ver te komen in de Champions League?", zei Lang tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd die vanavond om 18.55 uur begint.

Lang beseft dat het geen gemakkelijke opgave wordt om te winnen in Rome. Op eigen veld kwam Club Brugge tegen de Italianen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. “Van die wedstrijd hebben we geleerd dat we onze kansen moeten afmaken. Ze misten vorige keer ook een paar spelers die er dinsdag wel bij zullen zijn, dus we moeten aan de bak”, aldus de ex-Ajacied.

De Nederlands jeugdinternational wordt door Ajax sinds afgelopen zomer verhuurd aan Club Brugge met een verplichte optie tot koop. Lang zit goed op zijn plek bij zijn nieuwe werkgever en speelde zich in korte tijd in de basis. “Onder anderen Ruud Vormer heeft me goed opgevangen. Hem noem ik papa", aldus Lang, goed voor vier goals en een assist in zijn eerste twaalf wedstrijden voor Club Brugge. “Ik ben nog niet waar ik wil zijn, maar ik moet hard werken en dan is het een kwestie van tijd voordat dat wel het geval is."