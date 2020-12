Vader Frenkie de Jong: ‘Wat ik je nu zeg, is echt gebeurd’

Frenkie de Jong krijgt met Barcelona vanavond om 21.00 uur in het kader van de Champions League bezoek van het Juventus van Matthijs de Ligt. De twee vrienden speelden samen bij Ajax en beleefden mooie tijden in Amsterdam. In aanloop naar de kraker tussen de twee Europese grootmachten zocht de NOS de vaders van de twee Oranje-internationals op. John de Jong werkt nog altijd als parkeerwacht in Delft, terwijl Frank de Ligt apotheker van beroep is.

De Jong senior gaat graag naar Barcelona om wedstrijden van zijn zoon te zien. Door de coronacrisis heeft hij echter sinds maart al geen wedstrijd meer kunnen bezoeken. Ook voor De Ligt is het al enige tijd geleden dat hij vanaf de tribune in Turijn zijn zoon in actie zag. “Frenkie tegen Matthijs in de Champions League, dat had de kers op de taart moeten zijn”, zegt de vader van de Juventus-verdediger. “Ik heb hem al zo lang niet gezien”, vult De Jong aan. “De Ajax-tijd was geweldig, zo gezellig. Met ook de vader van Donny van de Beek er altijd bij.”

Bij Ajax werden de verdediger en middenvelder samen kampioen. Na het succesjaar 2018/19, waarin de halve finale van de Champions League werd bereikt en ook de TOTO KNVB Beker in de wacht werd gesleept, vertrok De Jong naar Barcelona en had De Ligt dezelfde weg kunnen bewandelen. Hij verkoos Juventus echter boven een verhuizing naar Catalonië. “Matthijs had ook bij Barcelona moeten zitten", zegt De Jong senior, doelend op de problemen in de achterhoede waar Barcelona momenteel mee kampt. "Maar nu hebben ze geen geld meer." De Ligt benadrukt dat er goed over de transfer naar Juventus is nagedacht. “En ik denk dat hij een goede keuze heeft gemaakt met Juventus", stelt hij. "Je hoorde wel allerlei berichten dat Matthijs overal naartoe kon, maar dat was natuurlijk helemaal niet zo."

De Ligt vertelt dat hij zijn zoon als speler van Ajax begeleidde. “Toen dat bijna een fulltime baan dreigde te worden, kon dat niet meer. Want ik wilde mijn eigen werk ook niet opgeven." De Ligt werd als tiener begeleid door de in februari overleden Barry Hulshoff. Later stapte hij over naar het makelaarskantoor van Mino Raiola. “Ik ben ook altijd blijven werken”, vertelt de vader van Frenkie de Jong. “Eerst 25 jaar bij een betonfabriek. Nu bij de parkeerdienst, loop ik heerlijk buiten mijn rondjes. Ik doe het drie dagen in de week. Ik heb zelf nog nooit gedonder op straat meegemaakt. Delft, waar ik werk, is een nette stad."

Onderdeel van het werk van De Jong is het uitschrijven van bekeuringen. Volgens de parkeerwacht vinden foutparkeerders het soms niet eens erg om een boete te krijgen van de vader van De Jong. “Wat ik je nu zeg, is echt gebeurd", benadrukt hij. "Ik ben tijdens mijn werk zulke grote voetballiefhebbers tegengekomen, dat ze het bijna een eer vonden dat ze door mij, de vader van Frenkie de Jong, werden bekeurd. Vinden ze het niet eens meer erg om een boete te krijgen."

In tegenstelling tot de 21-jarige De Ligt komt De Jong wel uit een voetbalfamilie. De Jong senior speelde nog in de jeugd bij Feyenoord. In de A-jeugd deelde hij de kleedkamer met onder meer Mario Been en Ruud Brood. "Frenkie komt uit een echte Feyenoord-familie, maar we kozen uiteindelijk voor de gemoedelijkheid van Willem II. Toen hij later eens met de beloften een wedstrijd in Rotterdam speelde, vroeg Giovanni van Bronckhorst: 'Wie is die nummer tien?' Waren ze hem al vergeten daar." Uiteindelijk verkoos de inmiddels 23-jarige De Jong in 2015 een transfer naar Ajax boven een contract bij PSV.