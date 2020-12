Perez prijst ‘fantastische’ Koopmeiners voor reactie op ontslag Slot

Teun Koopmeiners heeft zondag na afloop van de met 1-2 verloren competitiewedstrijd tegen FC Groningen gereageerd op het ontslag van Arne Slot. De aanvoerder van de Alkmaarders geeft aan dat hij en zijn ploeggenoten achter het besluit van de clubleiding staan om de trainer de laan uit te sturen. Kenneth Perez noemt de manier waarop Koopmeiners reageert ‘echt heel knap’.

Slot werd zaterdagochtend ontslagen nadat de clubleiding via de media had vernomen dat hij in gesprek is met Feyenoord. “Dat is het gekke aan de voetbalwereld”, begint Koopmeiners in gesprek met FOX Sports. “Je speekt de trainer niet eens meer en hij zit al in de auto naar huis. Het is heel chaotisch en hectisch.” De middenvelder noemt het ‘een bijzondere dag die je niet vaak meemaakt. “Je bent wel een soort van aangeslagen. Ik moet wel zeggen: uiteindelijk staan wij achter het besluit en zijn we blij met degene die naar voren is geschoven. Daar hebben wij het volste vertrouwen in.”

Koopmeiners baalt van de manier waarop het vertrek van Slot tot stand is gekomen. “Arne is een fantastische trainer en hij heeft het ontzettend goed gedaan. De laatste jaren als hoofdtrainer, maar daarvoor ook al als assistent. Namens het team wil ik hem dan ook onwijs bedanken en hem succes wensen”, aldus de captain, die zaterdagavond telefonisch met Slot sprak. “Hij heeft mij en het team bedankt. De samenwerking was ontzettend prettig en ik had ook alleen met hem als trainer te maken. Hoe de andere gesprekken van hem zijn gegaan, is voor mij niet relevant. Het is zonde dat het zo is geëindigd. Maar we hebben ook het volste vertrouwen in Pascal (Jansen, red.) en dat hadden we vandaag graag laten zien, maar dat is helaas niet gelukt.”

“Een fantastische aanvoerder. Dit is echt heel knap”, aldus Perez over de manier waarop Koopmeiners op het ontslag van Slot heeft gereageerd. “Hij kan het heel goed kan verwoorden en probeert het ook voor de nieuwe trainer op te nemen, en tegelijk geeft hij ook een compliment aan Arne Slot. Hier neemt hij eigenlijk iedereen in bescherming. Je moet bedenken dat dit heel jonge jongens zijn. Zij hebben niet veel ontslagen meegemaakt. Als je 29 of 30 bent heb je dat misschien 3 of 4 keer meegemaakt. Dan weet je ongeveer hoe dit in zijn werk gaat. Het zou me niet verbazen als ze dit voor het eerst meemaken. Ik vind het dan heel knap dat zo’n jongen als Teun Koopmeiners het op deze manier verwoordt en er op zo’n manier staat.”