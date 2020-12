Klopp wijst titelfavoriet aan: ‘Zij zijn een grotere kandidaat dan Tottenham’

Chelsea is koploper in de Premier League na de 3-1 overwinning op promovendus Leeds United van zaterdagavond en Jürgen Klopp denkt dat het elftal van collega Frank Lampard tot de titelfavorieten mag worden gerekend. De manager van regerend landskampioen Liverpool denkt dat the Blues qua spelers meer mogelijkheden hebben dan stadgenoot Tottenham Hotspur, dat zondag aantreedt tegen Arsenal.

"Ik heb wedstrijden gezien van Tottenham en ze doen het heel goed, maar Chelsea is wat mij betreft een grotere kandidaat voor de landstitel", laat Klopp in aanloop naar het thuisduel van Liverpool met Wolverhampton Wanderers van zondagavond optekenen in de Engelse media. "Zij hebben een grotere selectie met geweldige spelers en presteren zeer goed. Het lijkt erop dat ze na een stroeve start nu volledig op stoom zijn en de mogelijkheden die daar zijn om te roteren per wedstrijd zijn echt ongekend. Daarom maken ze een heel goede kans op de titel." Chelsea staat op 22 punten uit 11 duels, Liverpool heeft 21 punten uit 10 wedstrijden.

Klopp weet daarnaast heel goed dat iedereen naar Liverpool kijkt wat betreft het kampioenschap in Engeland. "Er is altijd druk, maar daar moet je mee leren omgaan", vervolgt de Duitse oefenmeester. "We moeten gewoon zorgen dat we zondag winnen van Wolverhampton Wandererers. Een andere tegenstander is er momenteel niet voor ons. De andere clubs spelen tegen elkaar, of juist niet, en die zullen ook punten verzamelen. Zo gaat het altijd. Het is nog veel te vroeg om te speculeren over de titelkansen van de verschillende ploegen, momenteel ziet de stand er gewoon zo uit. Het gaat niet om de doelstellingen, het is belangrijk dat je zo goed mogelijk voetbal laat zien en daar streven we naar."

"Ik heb niet het gevoel dat we in de achtervolging zijn of dat andere clubs achter ons aanzitten", benadrukt Klopp nog maar eens. Oud-speler Gary Neville zei onlangs dat Klopp met zijn klaagzang over aanvangstijdstippen in de Premier League en vermoeidheid bij spelers een beetje lijkt op Sir Alex Ferguson, die jarenlang de manager was van Manchester United en ook vaak probeerde om de druk weg te nemen bij zijn ploeg. "Dat heb ik gehoord, al kan ik me niet alle woorden herinneren. Maar het gaat niet om Liverpool. Het zegt vooral iets over hoe Gary Neville in een dergelijke situatie zou handelen. Hij moet echter niet denken dat ik op hem lijk, want dat is niet zo."