FOX Sports analyseert tegenvallende Ajacied: ‘Zullen we stoppen met hem?’

Quincy Promes maakte zaterdagavond opnieuw geen goede indruk bij Ajax. De vleugelspits kreeg van trainer Erik ten Hag een basisplaats tegen FC Twente (1-2 verlies), maar wist zich geen moment te onderscheiden. In de studio van FOX Sports klinkt een hard oordeel voor de tegenvallende aanvaller. "Zullen we stoppen met Promes?", vraagt Hugo Borst.

Ook Mario Been zag dat Promes niet wist te imponeren. "Hij speelde inderdaad heel ongelukkig", klinkt het iets genuanceerder uit de mond van de trainer. "En dat doet hij eigenlijk het hele seizoen al. Het was allemaal net niet. Je verwacht van hem iets meer aan die linkerkant. Hij durfde de één-tegen-één-duels niet aan te gaan, en hij speelde heel slordig. Het was ideeëloos, maar dat was heel Ajax."

Arnold Bruggink vraagt zich af wat er aan de hand is met Promes, die in zijn eerste seizoen in Amsterdam nog 'fantastisch' was volgens de oud-aanvaller. "Vorm is zelfvertrouwen, vind ik altijd", zegt Bruggink. "Dat is eigenlijk hetzelfde. Hij voelt ook dat het van hem moet komen, dus hij loopt best wel geforceerde dingen te doen." Kenneth Perez is het daar niet mee eens. "Ik weet dat hij international is, maar hij is wisselspeler bij Ajax op dit moment", zegt de Deen.

Volgens Perez zijn er andere spelers bij Ajax die de kar moeten trekken op dit moment. "Dus hij gaat er niet in met de gedachte: het hangt van mij af. Het hangt namelijk van Dusan Tadic af. Ik heb het gevoel bij Promes: dat maakt hem niet zoveel uit. Hij gaat maar lekker. Hij denkt er niet zo heel veel over na." Bruggink is niet overtuigd door het verhaal van Perez. "Dat heeft toch ook met status te maken. Ik begrijp wel dat hij op de bank zit, maar die jongen voelt zich international, hij is grootverdiener bij Ajax en heeft het fantastisch gedaan. Ik denk ook dat hij zijn maatje Hakim Ziyech mist, zowel binnen als buiten het veld." Perez voegt als laatst licht cynisch toe: "Ze speelden ook niet samen in Rusland, daar was Promes topscorer."