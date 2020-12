Justin Kluivert speelt hoofdrol in spektakelstuk tegen Bayern München

De topper tussen Bayern München en RB Leipzig is zaterdagavond geëindigd in een gelijkspel. De nummer één en twee van de Bundesliga maakten er in de Allianz Arena een spektakelstuk van, waarin uiteindelijk zes doelpunten vielen: 3-3. Justin Kluivert, die pas zijn tweede basisplaats had in Duitse dienst, was met het maken van de fraaie 2-2 belangrijk voor Leipzig.

Na negentien minuten kwam Bayern op achterstand, toen Leipzig een vlijmscherpe counter inzette. Het lag achterin open bij de thuisploeg, waardoor Emil Forsberg met een steekpass Christopher Nkunku kon lanceren. De aanvaller schoof de bal rustig langs doelman Manuel Neuer: 0-1. Invaller Jamal Musiala maakte na een half uur spelen de gelijkmaker. De middenvelder, die pas vijf minuten in het veld stond als vervanger van de geblesseerde Javi Martínez, ontving de bal op de rand van de zestien en plaatste hem hard in de rechterhoek: 1-1.

???????????? ???????????????? ???



Justin Kluivert maakt zijn eerste voor RB Leipzig, uitgerekend in de topper tegen Bayern, en hoe?! ??



#?? #fcbrbl pic.twitter.com/ZssTjATk14 — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 5, 2020

Het regende in die fase doelpunten, want vier minuten later werd een loopactie van Thomas Müller beloond met een goede pass van Kingsley Coman. Eerstgenoemde schoot vanbinnen de zestien ineens raak: 2-1. Leipzig liet het er niet bij zitten en kwam binnen twee minuten terug. Een prachtig en subtiel passje Amadou Haidara belandde in de zestien bij Kluivert, die aannam en hard de verre hoek vond: 2-2.

Drie minuten na rust pakte Leipzig de leiding in de wedstrijd weer. Angeliño legde de bal vanaf de linkerflank panklaar op het hoofd van Forsberg, die raak kopte: 2-3. Bayern zette vervolgens aan, had moeite om openingen te vinden, maar wist een kwartier voor tijd toch op gelijke hoogte te komen. Een voorzet van Coman vanaf de rechterflank werd knap binnengekopt door Müller: 3-3.